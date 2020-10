Javi Gracia sigue siendo entrenador del Valencia...de momento

El técnico navarro seguirá en su cargo después de hablar con el presidente por el frustrante mercado de fichajes del Valencia

Javi Gracia seguirá siendo entrenador del CF. Al menos, por el momento. El técnico ha decidido continuar como entrenador del club de Mestalla a la espera de tomar una decisión definitiva mañana. El preparador sigue momentáneamente en su cargo tras haberse reunido esta mañana con el presidente de la entidad ché, Anil Murthy, en las oficinas del club de Mestalla, para hacerle saber, de primera mano, que se siente frustrado por el decepcionante mercado de fichajes del Valencia, ya que de 8 salidas importantes de futbolistas no han sido capaces de traerle ni un sólo fichaje. Gracia desea tener una charla con el máximo accionista, Peter Lim, para conocer las líneas maestras del proyecto, pero esa conversación aún no se ha producido. Según ha podido saber Goal, la decisión de Javi Gracia no se tomará de manera defintiva, hasta mañana.

El entrenador llegaba a Mestalla pasadas las diez y media de la mañana acompañado por su agente, Rodri, dispuesto a hablar con el presidente por el frustrante mercado de fichajes del Valencia. A la cumbre también asistieron, además del presidente Anil Murthy, ejecutivos del club como Kim Kho y Teo Swee Guey. miembros de la estructura diseñada por Meriton Holdings en Valencia.Gracia tiene el respaldo y el favor de la plantilla, que está de parte de su entrenador, que sigue pensando su futuro ya que considera que todas las promesas que le hicieron cuando firmó, han sido incumpldas.

Por el momento, el club anuncia que Javi Gracia seguirá siendo el entrenador del Valencia y evita, por ahora, otro terremoto institucional en una entidad que vive, desde hace meses, en una situación de alerta casi permanente.Falta por saber si en próximas horas se producirá ese diálogo entre Peter Lim, el máximo accionista, y Javi Gracia, el entrenador.