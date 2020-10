Javi Gracia no se arrepiente de haber firmado por el Valencia

El técnico compareció en rueda de prensa y se mostró categórico." Ojalá sea entrenador del Valencia por mucho tiempo", agregó.

Javi Gracia, técnico del , compareció ante los medios en la previa del encuentro que su equipo disputará frente al el domingo. El preparado 'che' analizó la convulsa situación del club, aunque lo que primero quiso dejar claro es que nunca se ha arrepentido de fichar por el Valencia.

"Estoy donde realmente quiero estar. Las circunstancias van cambiando igual no son las esperadas, llevo mucho tiempo trabajando entrenado y estoy súper contento de pertenecer a este club y de trabajar con estos jugadores, y empezar ya desde mañana ante un Villarreal que es exigente. Yo ni me he arrepentido ni me arrepentiré de firmar en este gran club. No tengo palabras para explicar lo orgulloso y contento que estoy de pertenecer a este club. Pero en el proceso hay situaciones que hacen que estés más contento o más molesto. Hay que diferenciar situaciones puntuales de lo que puedo sentir yo de estar aquí. No tengo ningún motivo para cambiar mis sentimientos y se lo he dicho a mis jugadores. Ojalá sea entrenador del Valencia por mucho tiempo y que consigamos muchas cosas y que podamos aspirar a otros objetivos".

Gracia no quiso dar más vuelo al capítulo de Kondogbia y su mensaje en Instagram contra Anil Murthy, aunque sí reconoció que el presidente le ha dicho que el centrocampista se quedará en el club. “Las palabras de Kondogbia son sentimientos personales. Las tiene que explicar más él que yo. Yo lo que quiero como entrenador es que nos ayude a nivel deportivo. Estoy triste de no tener a un jugador tan importante disponible para el equipo. Sí, el motivo de la llamada fue para informarme de la situación de Kondogbia, me dijo que era un jugador que iba a estar con nosotros, que iba a permanecer en el equipo"

Por último, Gracia también quiso hablar del partido ante el Villarreal y de cómo encuentra al vestuario. "Es un partido de rivalidad, con exjugadores en ambos equipos, con ese motivo extra de ilusión en los aficionados. Nosotros por nuestra parte, bien. Al rival lo veo bien, con una situación en la clasificación parecida a la nuestra. Con una plantilla de nivel que el año pasado quedó en quinta posición y que con los refuerzos aspiran a la Champions. Sinceramente veo muy bien al vestuario. Trabajando muy bien, con más vitalidad viendo a todos los jugadores que están rindiendo muy bien con sus selecciones. Estamos muy animados de cara al partido de mañana y con muchas opciones de hacer las cosas bien y conseguir un buen resultado", aseguró.