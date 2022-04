Javi Galán: un fichaje casi imposible para el Barcelona

Que el Barça lleva años buscando un recambio para Jordi Alba es un secreto a voces. Bien como sustituto, bien como competencia, en el club azulgrana consideran que esa es una posición que hay que reforzar de cara el futuro. Según varios medios de comunicación, uno de los que más gusta en la secretaría técnica del Barcelona es el lateral izquierdo del Celta de Vigo, Javi Galán. El futbolista, que está completando una magnífica temporada con el cuadro de Balaídos y lleva un par de años siendo uno de los mejores laterales de la Liga, cuenta con suculentas ofertas para salir este verano de Vigo y es consciente del interés blaugrana.

Sin embargo, ahora mismo, fichar a Javi Galán es harto complicado para el FC Barcelona. En primer lugar, porque el Celta de Vigo se remite a su cláusula, que asciende según varios medios a una cantidad que ronda los 18 millones de euros. En su día, el club olívico pagó el importe de la cláusula de Galán al Huesca, depositando un total de 4 millones de euros y firmándole un contrato que sigue en vigor y que expira en 2026. El Celta, que no quiere ni necesita desprenderse del jugador, tiene clara su hoja de ruta con Galán. Si cualquier club quiere a su lateral, que ponga el dinero de su cláusula. Eso es un gran obstáculo para el interés del Barça en el jugador. Entre otras cosas, porque el Barcelona, salvo que venda activos o consiga más ingresos (venta de "Barça Studios", "BLM" o firma con "CVC"), seguirá excedido en su límite de coste salarial. Y por tanto, tendrá que seguir aplicando la norma del 1/4. Es decir, podrá invertir en fichajes 1 millón de euros de cada 4 que ahorre. El Artículo 100 de LaLiga permite a los clubes que tiene su Límite de Coste de Plantilla excedidos, invertir en nuevos fichajes un 25% de la cantidad total que se disminuya en el gasto deportivo. Es decir, una entidad puede gastar la cuarta parte de lo que recauda, conocida como la regla del 1/4.

Un escenario realmente complicado para el Barça. El Celta no tiene intención de vender al jugador y en el caso de hacerlo, sería por la cláusula. Es decir, que si el Barça pudiera afrontar el pago de los 18 "kilos" de su cláusula, para poder fichar a Galán tendría que ahorrar hasta cuatro veces esa cantidad. Y en el caso de que el cuadro vigués aceptase a negociar por debajo de la cláusula, el club azulgrana también tendría que aplicarse la regla del 1/4. Es decir, que si por ejemplo el Celta accediese a negociar la venta de Galán, por ejemplo por 10 millones de euros, el Barça tendría que generar un ahorro de hasta 40 millones de euros, para poder hacerse con el jugador. No en vano, cabe recordar que el FC Barcelona, en el último ajuste del límite salarial ofrecido por la Liga, el Barça está en números rojos, con un saldo negativo de -144 millones.

Es decir, que el posible fichaje de Galán es casi imposible para el Barça, porque tendría que generar grandes plusvalías y ahorros, para poder firmar al lateral. Cabría pensar que el club azulgrana podría intentar meter jugadores en la operación con el fin de contentar al Celta, pero el cuadro vigués no quiere escuchar ofertas y se mantiene firme. No quieren jugadores, ni trueques, ni intercambios. Sólo dinero. Y a poder ser, la cláusula. En Vigo saben de las dificultades financieras del Barça. no quieren desprenderse de Javi Galán y lanzan un mensaje de puertas para afuera: "Se queda".