Jasper Cillessen se niega a participar en un capítulo del programa «Andere Tijden Sport» sobre el Mundial de 2014. Así lo anunció la presentadora Dione de Graaff el viernes en «Carrie op Vrijdag», de Carrie ten Napel.

El programa aborda el cambio de portero en los cuartos de final ante Costa Rica, cuando el seleccionador Louis van Gaal reemplazó a Cillessen por Tim Krul en la prórroga. Krul detuvo dos penaltis y se convirtió en héroe de la selección holandesa.

Ten Napel confirma en el debate del viernes que Cillessen no participará en el especial de este domingo. «Lo hemos intentado por varias vías, pero no quiere. Solo podemos especular sobre el motivo», afirma De Graaff.

«Quizá le resulta demasiado doloroso y prefiere no recordarlo», especula De Graaff. «Pero luego veo las imágenesy se le nota feliz cuando Krul detiene el último penalti; incluso se levanta y corre».

En el documental sobre el Mundial de 2014 interviene, entre otros, Van Gaal. «Cillessen se arriesga en los penaltis. Y no hay que arriesgarse. A Van Gaal eso le molesta muchísimo», añade De Graaff. El exseleccionador admite que «fracasó» al intentar convencer a Cillessen de que se quedara quieto.

De Graaff añade que Van Gaal alude al partido contra Australia, ganado 3-2, cuando Cillessen falló en detener un penalti. “Ahora se dice que si Cillessen hubiera esperado y parado ese penalti, todo habría sido distinto. Pero no lo hizo. Querían a alguien que saliera con bravura y confianza, con ese farol de La Haya de Krul”, concluye De Graaff.