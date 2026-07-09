Jarell Quansah recibe una dura sanción tras la tarjeta roja contra México

La FIFA sancionó a Jarell Quansah con dos partidos por la roja vista ante México en octavos del Mundial.

El defensa de 23 años se perderá, al menos, los cuartos de final del sábado a las 23:00 h contra Noruega.

Si Inglaterra gana, Quansah también se perderá la semifinal contra el ganador del cruce entre Argentina y Suiza. Probablemente lo reemplace Djed Spence o Reece James.

Quansah vio la roja directa tras revisar el VAR: entró fuerte, pasó el pie por encima del balón y golpeó la pantorrilla de Jesús Gallardo.

Fichado hace un año por el Bayer Leverkusen procedente del Liverpool, Quansah no debutó con Inglaterra hasta noviembre pasado y ha jugado cinco partidos internacionales.

Dos de ellas las jugó en este Mundial: fue titular contra Panamá (0-2) y México.

Al ver la roja, el marcador era 1-2; ambos equipos marcaron otro gol, por lo que el partido terminó 2-3.