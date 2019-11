Jara ya no es más jugador de The Strongest

El mediocampista paraguayo no fue tomado en cuenta por Soria para los últimos partidos en el torneo boliviano y decidió cerrar un ciclo en el atigrado

El volante paraguayo Agustín Jara es la primera salida en The Strongest que decidió no renovar su contrato con el jugador debido a que no estaba en los planes del entrenador Mauricio Soria desde hace varios partidos.

Jara ya no pertenece más al Tigre, hace unos días dejó de entrenarse con el grupo de jugadores y se reunió con la directiva del club para analizar su situación contractual.

Luego de unas reuniones, el club decidió que no renovarán el contrato con Jara porque no estaba en planes de Soria quien piensa en traer a otros refuerzos extranjeros para el próximo año.

Jara llegó al Tigre hace tres años atrás, tuvo algunos buenos partidos, pero poco a poco fue decayendo en su juego y en los últimos partidos ni era tomado en cuenta ni el banco de suplentes.