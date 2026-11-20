Cómo ver el Japón sub-17 vs Colombia sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 1 21 nov 2026 - 07:30

Japón sub-17 y Colombia sub-17 se enfrentan en el Mundial sub-17 tras haber seguido caminos distintos en el torneo.

Japón llega después de perder 1-0 ante Austria sub-17 en su último partido, un resultado que puso fin a una racha de dos victorias consecutivas. Antes había derrotado a Corea del Norte sub-17 y Sudáfrica sub-17, demostrando que puede conseguir resultados a este nivel.

Colombia llega como líder de grupo y con una buena dinámica. Su única derrota en los últimos partidos fue ante Francia sub-17 y, antes de eso, se había recuperado con una victoria sin encajar goles frente a Corea del Norte sub-17.

El conjunto sudamericano ha mostrado solidez defensiva y capacidad para controlar los partidos, por lo que resulta difícil marcarle a estas alturas de la competición.

Japón tendrá que recuperar el nivel que le permitió superar a Portugal sub-17 en una fase anterior del torneo si quiere poner en apuros a una Colombia que se ha mostrado serena en todo momento.

Es un duelo entre un ganador de grupo que busca reafirmar su posición y un equipo que quiere demostrar que la derrota ante Austria fue un tropiezo aislado y no una tendencia.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Japón sub-17 vs Colombia sub-17.

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