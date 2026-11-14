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Japón logró una agónica victoria por 3-2 ante Brasil gracias a unas transiciones de alta intensidad con las que desarboló a una selección brasileña plagada de estrellas. Pese a los dos goles de Vinicius Junior, la disciplina táctica de Japón y sus ajustes finales resultaron decisivos en los últimos instantes.

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Hajime Moriyasu afrontó este amistoso internacional con un objetivo claro: poner a prueba la estructura defensiva de Japón ante algunos de los mejores talentos individuales del mundo sin renunciar a ser letal al contraataque. Consciente de la tendencia de Brasil a dominar la posesión y desplegarse en ataque, Japón buscó formar un bloque medio compacto que atrajera a los sudamericanos hacia trampas en el centro antes de irrumpir en los espacios interiores por medio de sus extremos técnicos. El propósito era demostrar que la cohesión táctica podía imponerse a la diferencia de talento individual habitualmente asociada a Brasil.

En el banquillo contrario, Carlo Ancelotti empleó un sistema flexible pensado para aislar a Vinicius Junior en situaciones de uno contra uno. El plan táctico de Brasil giraba en torno a la verticalidad y las rotaciones rápidas en el tercio medio del campo, con la intención de descolocar a la disciplinada línea defensiva de Japón. Al adelantar la línea defensiva y encomendar a Bruno Guimarães la progresión del balón, Ancelotti pretendía asfixiar a Japón en su propio campo y aprovechar los espacios entre líneas mediante combinaciones rápidas de pases cortos.

El planteamiento táctico de Japón

Japón se dispuso en un 4-2-2-2 estructurado que priorizaba la compactación defensiva de lado a lado. Sus señales para activar la presión eran muy concretas: en lugar de perseguir el balón sin rumbo, dejaba que los centrales brasileños, Gabriel y Cunha, dispusieran de tiempo con él hasta que intentaban encontrar a un centrocampista. En cuanto Bruno Guimaraes o Andre Luiz recibían de espaldas a la portería, la pareja de mediocentros formada por Ao Tanaka y Daichi Kamada se les echaba encima e iniciaba transiciones rápidas. Esto quedó patente en los primeros 20 minutos, cuando Takefusa Kubo y Keito Nakamura aprovecharon los espacios que dejaban los laterales brasileños en sus subidas. El primer gol, marcado por Kubo en el minuto 15, y el tanto de Nakamura poco después nacieron de la capacidad de S. Nakano y Ritsu Doan para encontrar pases verticales inmediatamente después de recuperar el balón. En defensa, Japón replegaba a un bloque bajo en 4-4-2 cuando Brasil ejercía una presión sostenida, obligándolo a centrar desde las bandas en vez de penetrar por el centro del área.

El planteamiento táctico de Brasil

Brasil jugó principalmente con un 4-3-3 que, con el balón, se transformaba a menudo en un 3-2-5 asimétrico. Con Carlos Augusto aportando amplitud por la izquierda y Estevao cerrándose desde la derecha, Brasil concentró sus ataques en el costado izquierdo para facilitar el juego de Vinicius. La estrella del Real Madrid era el eje del ataque y tenía libertad para moverse por todo el frente ofensivo. La salida de balón brasileña dependía en gran medida de que Guimaraes retrocediera para formar una línea de tres atrás, lo que permitía a los laterales subir. Aunque esto generaba superioridades numéricas en el último tercio del campo de Japón, también dejaba a Brasil vulnerable en las transiciones defensivas. Pese a dominar la posesión, la presión brasileña estuvo a menudo descoordinada y no logró impedir el primer pase con el que Japón salía de la presión. Sin embargo, la calidad individual de Brasil fue innegable, como demostraron los dos goles de Vinicius, que se originaron cuando Guimaraes encontró espacios desde los que habilitar al extremo a la espalda de la línea defensiva japonesa.

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El duelo táctico

La batalla táctica decisiva se libró en el pasillo central, entre la pareja de mediocentros de Japón y los centrocampistas ofensivos de Brasil. Moriyasu ganó el primer asalto al ordenar a Kamada y Tanaka que se situaran más atrás de lo habitual, neutralizando la capacidad de Raphinha para actuar como un «número diez» tradicional. Esto obligó a Brasil a depender de los regates individuales en lugar de penetrar mediante su juego colectivo. La ventaja para Japón estuvo en la velocidad de sus jugadores de banda frente a la lentitud de los brasileños para replegar. Aunque el equipo de Ancelotti tenía calidad técnica suficiente para empatar gracias al doblete de Vinicius, careció de la solidez estructural necesaria para contener a los suplentes de Japón. La decisión de Moriyasu de mantener la paciencia pese a que Brasil había igualado el marcador 2-2 permitió a Japón esperar la oportunidad precisa para salir al contraataque, de la que nació el gol de la victoria de T. Sakamoto en el tiempo añadido.

Los ajustes durante el partido

Ambos entrenadores tomaron la iniciativa a medida que cambiaba el partido. Al cumplirse una hora de juego, Ancelotti dio entrada a Endrick y Allan para aportar presencia física y energía a una presión que perdía intensidad. El cambio temporal a un 4-2-4 más agresivo ayudó a Brasil a volver a meterse en el partido, hasta lograr el empate en el minuto 75. Moriyasu respondió con una serie de sustituciones tácticas, entre las que destacó la entrada de T. Sakamino, Takumi Minamino y Junya Ito en el minuto 72. Estos cambios renovaron la intensidad de la presión de Japón tras pérdida. Al advertir que Brasil adelantaba a demasiados jugadores en busca de la victoria, Moriyasu dispuso temporalmente a Japón en un 5-4-1 defensivo durante los últimos diez minutos y dio entrada a Ko Itakura para reforzar la defensa del área. Ese refuerzo defensivo sentó las bases de un último contraataque, en el que Sakamoto marcó en el minuto 91 y castigó a una Brasil que había perdido su estructura táctica en los instantes finales.

En definitiva, la victoria de Japón fue un triunfo de la disciplina colectiva sobre el talento individual. Aunque Vinicius demostró por qué está entre los mejores del mundo, la incapacidad de Brasil para defender las transiciones le salió muy cara. El acierto decisivo de Moriyasu fue aprovechar la profundidad del banquillo para mantener una presión de alta intensidad en el último cuarto del partido. Al renunciar a la posesión en favor de la solidez estructural y de ataques verticales ejecutados con eficacia, Japón dejó al descubierto las debilidades defensivas del sistema ofensivo de Ancelotti. La madurez táctica de Japón en la recta final hizo que su plan colectivo se impusiera al talento de las estrellas brasileñas.