Theo Janssen cree que los intereses económicos desempeñan un papel importante a la hora de decidir quién juega de delantero en el Ajax. El excentrocampista del club de Ámsterdam lo dijo el lunes por la noche en Rondo, de Ziggo Sport.

Tolu Arokodare llegó cedido el pasado verano procedente del Wolverhampton Wanderers. El Ajax también desembolsó 20 millones de euros por Marcos Leonardo, procedente del Al-Hilal. Tolu marca con frecuencia, pero a menudo debe ceder su puesto a su competidor brasileño.

Janssen cree saber por qué Tolu no siempre es titular en el Ajax. «Que no juegue siempre tiene que ver con el dinero. Tolu está cedido y Leonardo fue fichado. ¿Crees que esto lo decide el entrenador?», se preguntó en voz alta el analista el lunes.

Al exjugador del Ajax le gusta Tolu. «Es un tipo estupendo cuando le oyes hablar. Es fuerte y puede marcar un gol. Sencillamente, es un buen jugador», afirmó Janssen.

Nordim Amrabat es más crítico y, por el contrario, no cree que la situación contractual sea decisiva para los minutos que juega Tolu. «Me he fijado en él. Después de una hora deja de presionar. Está cansado».

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El Ajax puede fichar definitivamente a Tolu el año que viene por 20 millones de euros, incluidas las primas. Su contrato con el Wolverhampton, que juega en el Championship, se extiende hasta mediados de 2029.

Hasta ahora, Tolu ha disputado nueve partidos con el Ajax en la Vriendenloterij Eredivisie. El delantero nigeriano también suma cinco encuentros en la Conference League, incluida la fase previa. En liga ha marcado cinco goles, entre ellos el tanto de la victoria del domingo contra el Sparta Rotterdam. El jueves de la semana pasada abrió el marcador contra el Atalanta, al que el Ajax derrotó por 2-0 en la Conference League.

Leonardo solo ha marcado hasta ahora contra el Telstar en la Eredivisie. Además, anotó un gol en la fase previa de la Conference League. El domingo pasó los 90 minutos en el banquillo contra el Sparta.