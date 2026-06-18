Jan Mulder critica con dureza al internacional de la selección holandesa: «Me falta todo en él. ¡Es insoportable verlo!»

Jan Mulder critica el partido de Frenkie de Jong contra Japón: «No era para verlo», dice en NOS.

Erik ten Hag, otro analista en el estudio, considera que De Jong jugó «bastante bien» ante Japón, aunque no de forma sobresaliente. «Frenkie es un jugador fantástico. Es increíblemente bueno, sobre todo en la primera y segunda fase de la construcción del juego. Es capaz de colocar a los delanteros en posición».

«Además, es clave en la defensa residual y en la transición defensiva, pues sabe cerrar espacios y lee el juego a la perfección».

«Contra Japón lo buscaron mucho, pero el resto del equipo también debe jugar con más dominio. Aunque, por supuesto, él es capaz de atraer a los rivales, y, en principio, con él siempre tienes la sensación de que hay un jugador más en el campo. Porque sabe retrasar el juego, atraer a los rivales hacia sí, pero entonces el resto tiene que aprovecharlo», concluye Ten Hag.

Wim Kieft se sorprende de que las críticas a De Jong sean mayoritariamente positivas: «Parece que no podamos ser críticos con él».

«¿No te parece que a menudo tarda mucho en pasar el balón? El juego también podría acelerarse si, de vez en cuando, se lo pasara directamente a Gakpo o a Summerville de un solo toque».

A Mulder le sorprenden aún más los elogios: «¿No te parece extraño? Solo veo pases laterales. Echo en falta todo: velocidad, profundidad. Es insoportable de ver. Cualquier futbolista puede hacer ese pase. No es que no pueda más, pero parece difícil encontrarlo».