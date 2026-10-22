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El exentrenador del Manchester United y del Barcelona Louis van Gaal ha arremetido duramente contra el nuevo formato de la Champions League de la UEFA. El legendario técnico neerlandés aseguró que el nuevo formato antepone los beneficios económicos a la integridad deportiva y al bienestar de los jugadores.

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Louis van Gaal carga contra la máquina de hacer dinero de la UEFA

«Es ridículo que la UEFA haya ideado un formato de competición así. Hoy en día hasta Jan Doedel [expresión coloquial neerlandesa para referirse a un tonto] puede participar», declaró Van Gaal a NOS. Su frustración se debe a la reforma de 2024, que amplió la Champions League de 32 a 36 clubes e introdujo una clasificación única en la que cada participante disputa ocho partidos en la fase inicial. Según Van Gaal, esta ampliación responde a la codicia y no a la búsqueda de la excelencia futbolística.

«La UEFA solo piensa en ganar dinero», continuó el exseleccionador de Países Bajos, reafirmando su oposición de siempre a la evolución comercial del torneo. No es una postura nueva para quien llevó al Ajax a la gloria europea en 1995: ya en 1994 describió la competición como una «monstruosidad comercial».

Sostiene que, al permitir la entrada de más equipos, el organismo rector sacrifica los duelos tácticos de alto nivel que merecen los aficionados en favor de resultados desequilibrados y mayores ingresos por los derechos de retransmisión.

Van Gaal señaló el reciente aumento de partidos con muchos goles como prueba de una enorme diferencia de calidad, más que de una mejora del espectáculo.

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Una propuesta radical para dividir el fútbol europeo por niveles

En lugar de la actual fase de liga con «modelo suizo», Van Gaal ha propuesto un sistema inspirado en otros deportes internacionales para garantizar el equilibrio competitivo. Cree que el fútbol debería fijarse en el hockey sobre hielo, donde las selecciones se clasifican estrictamente en distintos niveles según su rendimiento.

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Agrupar a clubes de calidad similar, sostiene, aumentaría la intensidad de los partidos y haría más llevadero el desgaste físico de los jugadores a lo largo de una temporada extensa.

«Como en el hockey sobre hielo. Allí hay un nivel A, un nivel B, etcétera», explicó Van Gaal al exponer su visión de una estructura europea reorganizada. «Por supuesto, también están la Europa League y la Conference League, pero la UEFA se escuda en eso». A su juicio, el sistema actual aparenta ser inclusivo, pero en realidad obliga a los futbolistas de élite a disputar más partidos sin verdadera tensión competitiva hasta las rondas eliminatorias más avanzadas, algo que considera un perjuicio para la historia de este deporte.

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El neerlandés también reveló que lleva décadas insistiendo en esta idea, sin que quienes toman las decisiones en Nyon hayan atendido sus propuestas. «Al establecer esos niveles, se consiguen partidos de mayor nivel y más emocionantes. Y menos lesiones. Se lo dije a la UEFA hace veinte años, pero no me escucha», lamentó.

Su propuesta haría que los clubes más grandes se enfrentaran entre sí con mayor frecuencia en un calendario más compacto, lo que podría reducir el número total de partidos sin restar prestigio a la denominación de «campeones».

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El bienestar de los jugadores y la crisis de lesiones

Más allá de sus críticas tácticas y estructurales, Van Gaal está profundamente preocupado por el impacto físico que tiene la ampliación del calendario en los futbolistas actuales.

«También hay demasiados partidos, en parte por esa nueva fase de grupos más amplia de la Champions League. Como consecuencia, también hay más lesiones», afirmó.

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Esta cuestión quedó de manifiesto durante el destacado enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, en el que varias estrellas tuvieron que abandonar el campo. Aunque admitió haber disfrutado del espectáculo que ofreció el 4-2, con entrenadores como Hansi Flick y Luis Enrique, advirtió de que partidos así se están convirtiendo en raras excepciones en medio de una congestión del calendario que acaba pasando factura a los jugadores.

Van Gaal concluyó que la solución pasa por volver a una competición más exclusiva y ágil que anteponga la calidad futbolística a todo lo demás. Sostuvo que el rumbo actual es insostenible, ya que el gran volumen de partidos seguirá provocando un aumento de las bajas de larga duración entre los mejores futbolistas del mundo.