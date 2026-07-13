Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

Jamiro Monteiro, participante en el Mundial, ficha por otro equipo de la Eredivisie

Fichajes
J. Monteiro
Cabo Verde
Zwolle
NEC Nimega

Jamiro Monteiro, de 32 años, firma con el NEC hasta 2028 tras quedar libre del PEC Zwolle.

«Jamiro aporta mucha experiencia, tanto de la Eredivisie como del extranjero y a nivel internacional», afirma Carlos Aalbers, director técnico del NEC. «Juega con mucha intensidad y, por eso, encaja bien en el estilo de juego del NEC».

El lunes, el periodista Mounir Boualin adelantó que el fichaje estaba cerca. Finalmente, el acuerdo se cerró y Monteiro portará el dorsal 35.

En sus dos temporadas con el PEC Zwolle disputó 52 partidos, marcó cinco goles y dio cinco asistencias.

Antes defendió los colores de SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San José Earthquakes y Gaziantepspor.

En el Mundial sorprendió al llegar a dieciseisavos con Cabo Verde, donde fue titular ante España (0-0), Uruguay (2-2), Arabia Saudí (0-0) y Argentina (derrota 3-2 tras prórroga).

El NEC ya había incorporado a Perr Schuurs, Kaj Sierhuis, Adam Tahaui y Tobias Storm, mientras que Kodai Sano fichó por el TSG Hoffenheim.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google