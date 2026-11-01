Jamie Redknapp señala a los DOS únicos entrenadores que pueden salvar al Manchester United

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Michael Carrick está sometido a una enorme presión en el Manchester United tras una racha desastrosa de nueve partidos sin ganar. Mientras crecen las especulaciones sobre su futuro en Old Trafford, Jamie Redknapp ha señalado a los dos únicos entrenadores capaces de sacar al club de su difícil situación.

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Carrick, cada vez más al límite

Carrick lucha por conservar su puesto en el Manchester United tras una pésima derrota por 2-0 a domicilio ante el Chelsea. El resultado prolongó a nueve partidos su racha sin victorias en todas las competiciones.

Morgan Rogers abrió el marcador para el equipo de Xabi Alonso poco después del descanso. La tarde del Manchester United fue de mal en peor cuando Lisandro Martinez vio la tarjeta roja por una segunda amonestación. Cole Palmer transformó el penalti resultante para sellar la victoria del Chelsea. La derrota deja al Manchester United en el 17.º puesto, justo por encima de la zona de descenso únicamente por la diferencia de goles tras nueve partidos de Premier League.

Redknapp señala a sus favoritos para el banquillo

Informaciones anteriores apuntaban a que Carrick tendría tiempo para enderezar la situación en Old Trafford. Sin embargo, la falta de mejoría sobre el terreno de juego ha intensificado las especulaciones sobre posibles sustitutos. Redknapp, excentrocampista del Liverpool, cree que el club debería acotar su búsqueda si decide cambiar de entrenador. En declaraciones a Sky Sports, insistió en que hay muy pocos candidatos de verdad para un puesto tan exigente.

«A ver, Michael Carrick sigue en el cargo, así que no es justo decirlo», explicó Redknapp. «Pero, si esto no mejora, es inevitable que pierda su puesto. En realidad, solo pueden ser él [Unai Emery] y Eddie Howe».

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Emery destaca como el principal candidato

Otros entrenadores de renombre, como Antonio Conte, Fabian Hurzeler y Julian Nagelsmann, también han sido relacionados con el puesto. Redknapp, sin embargo, considera que la trayectoria reciente de Nagelsmann lo convierte en una opción menos atractiva.

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Redknapp considera que Emery, entrenador del Aston Villa, es con diferencia la mejor opción. Reconoce, no obstante, que el español ya tiene el control absoluto de un proyecto que funciona en Villa Park y que podría dudar a la hora de marcharse.

«Todos los entrenadores tienen ego», continuó Redknapp. «Todos creerán que pueden enderezar el rumbo del Manchester United, lo creerán de verdad. Por sus capacidades, probablemente sería el único en quien confiaría para hacerlo».

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Una semana crucial para el Manchester United

Carrick está bajo una enorme presión para dar una respuesta inmediata a la crisis actual. El Manchester United intentará a toda costa poner fin a su mala racha en su regreso a la competición europea. Recibirá a la Roma en la Champions League el martes por la noche.

Tras su compromiso en la Champions League, los hombres de Carrick volverán a centrarse en la Premier League. Precisamente, dentro de una semana se enfrentarán al Aston Villa de Emery en Old Trafford.