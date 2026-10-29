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Jamie Redknapp ha criticado duramente a Mikel Arteta por su airada reacción en la banda hacia Max Dowman tras la expulsión del adolescente contra el Fleetwood Town. Insistió en que el entrenador del Arsenal debería haber esperado a llegar al vestuario para hablar con el joven delantero.

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El Arsenal sufre una sorprendente eliminación de la Carabao Cup

El Arsenal quedó sorprendentemente eliminado de la Carabao Cup el martes al caer en los penaltis ante el Fleetwood Town, de la League Two, tras empatar 1-1. Sin embargo, la acción más comentada del partido fue la tarjeta roja que vio Dowman, de 16 años, en los minutos finales.

El delantero del Arsenal fue expulsado por conducta violenta en el minuto 86 tras lanzar una patada a Harrison Neal. Dowman reaccionó en caliente después de que el centrocampista del Fleetwood le hiciera una dura entrada por detrás. Cuando Dowman abandonaba el campo, se vio a Arteta hablar con severidad al adolescente en el límite de su zona técnica. Este intercambio en la banda ha suscitado desde entonces duras críticas del excentrocampista del Liverpool Redknapp.

Redknapp critica la airada reacción en la banda

Redknapp cree que la reacción de Arteta fue totalmente desmedida tratándose de un jugador joven. Sostuvo que cualquier conversación sobre medidas disciplinarias debe tener lugar siempre a puerta cerrada.

«No creo que puedas hacer eso», dijo Redknapp en The Overlap. «Eso hay que dejarlo para el vestuario, hay que esperar. Se dirigió a él de una manera muy agresiva. Es mejor no decir nada. De todas formas, deberían haber sentenciado el partido antes del minuto 85».

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Redknapp defiende al joven delantero del Arsenal

Aunque criticó a Arteta, Redknapp se mostró comprensivo con la repentina pérdida de los nervios de Dowman. Consideró que Neal tuvo cierta fortuna al no ser sancionado por la entrada inicial que provocó la reacción.

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«Fue una entrada peligrosa», añadió Redknapp. «En nuestra época, simplemente decías “¡Qué entrada!” y la celebrabas. Cada vez que enganchas a un jugador, corres el riesgo de lesionarle la rodilla, y supongo que Dowman simplemente reaccionó».

El Arsenal ya piensa en el duelo contra el Liverpool

El Arsenal ha presentado un recurso oficial contra la expulsión de Dowman. Si se mantiene la tarjeta roja, el adolescente cumplirá una sanción de tres partidos y se perderá los encuentros de la Premier League contra el Liverpool, el Hull City y el Newcastle.

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El club debe pasar página rápidamente tras una de las mayores sorpresas de la historia de la Carabao Cup. El equipo de Arteta viajará a Anfield el domingo para disputar un importante duelo de la Premier League contra el Liverpool. El Arsenal ocupa actualmente la segunda posición de la tabla tras ocho partidos. Solo está por detrás del líder, el Manchester City, por diferencia de goles.