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Jamie Redknapp ha criticado duramente a Mikel Arteta por su agresiva reacción desde la banda hacia Max Dowman tras la expulsión del adolescente ante el Fleetwood Town. Insistió en que el entrenador del Arsenal debería haber esperado a llegar al vestuario para enfrentarse al joven delantero.

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El Arsenal cae por sorpresa en la Carabao Cup

El Arsenal quedó eliminado por sorpresa de la Carabao Cup el martes al caer en los penaltis ante el Fleetwood Town, de la League Two, tras empatar 1-1. Sin embargo, el episodio más comentado del partido fue la tarjeta roja que vio Dowman, de 16 años, en los últimos minutos.

El delantero del Arsenal fue expulsado por conducta violenta en el minuto 86 tras lanzar una patada a Harrison Neal. Dowman reaccionó en caliente después de que el centrocampista del Fleetwood le hiciera una dura entrada por detrás. Cuando Dowman abandonaba el campo, se vio a Arteta hablando con severidad al adolescente junto al área técnica. Ese intercambio en la banda ha suscitado desde entonces duras críticas del excentrocampista del Liverpool Redknapp.

Redknapp critica la agresiva reacción de Arteta en la banda

Redknapp cree que la reacción de Arteta fue totalmente desmedida hacia un jugador tan joven. Sostuvo que cualquier conversación sobre medidas disciplinarias debe producirse siempre a puerta cerrada.

«No creo que se pueda hacer eso», dijo Redknapp en The Overlap. «Eso tiene que tratarse después en el vestuario, hay que esperar. Se dirigió a él de una manera muy agresiva. Lo mejor es no decir nada. De todos modos, deberían haber sentenciado el partido antes del minuto 85».

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Redknapp defiende al joven delantero del Arsenal

Aunque criticó a Arteta, Redknapp se mostró comprensivo con la repentina pérdida de los nervios de Dowman. Consideró que Neal tuvo cierta suerte al no ser sancionado por la entrada que provocó la reacción.

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«Fue una entrada peligrosa», añadió Redknapp. «En nuestra época, habríamos dicho: “¡Vaya entrada!”, y la habríamos celebrado. Cada vez que trabas a un jugador, corres el riesgo de lesionarle la rodilla, y supongo que Dowman simplemente reaccionó».

El Arsenal ya piensa en el duelo contra el Liverpool

El Arsenal ha presentado un recurso oficial contra la expulsión de Dowman. Si se mantiene la tarjeta roja, el adolescente cumplirá una sanción de tres partidos que le impedirá disputar los encuentros de Premier League contra el Liverpool, el Hull City y el Newcastle.

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El club debe pasar página rápidamente tras una de las mayores sorpresas de la historia de la Carabao Cup. El equipo de Arteta viajará a Anfield el domingo para disputar un importante duelo de Premier League contra el Liverpool. El Arsenal ocupa actualmente la segunda posición de la tabla tras ocho partidos. Solo está por detrás del actual líder, el Manchester City, por diferencia de goles.