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Jamie Carragher se ha negado a retractarse de su polémica valoración de la jerarquía del fútbol inglés, pese al acalorado enfrentamiento con los aficionados del Aston Villa. El exdefensa del Liverpool ya había desatado la indignación al sugerir que el Manchester United debía intentar fichar a Unai Emery, un comentario que estuvo a punto de llevarlo a los tribunales.

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El comentarista de Sky Sports evita acciones legales

El exjugador del Liverpool desató inicialmente la polémica al señalar a Emery como candidato para el puesto de entrenador vacante en Old Trafford. Esto provocó una dura reacción de la afición del Villa, que culminó cuando Carragher les dijo en las redes sociales que «cerraran la p*** boca».

El club de Birmingham se planteó seriamente emprender acciones legales por el exabrupto. Sin embargo, finalmente abandonó esos planes tras recibir una disculpa formal del exdefensa del Liverpool.

Carragher explica la diferencia de envergadura entre los clubes

En su columna de Telegraph, Carragher trató de aclarar su postura, aunque insistió en que sigue existiendo una clara jerarquía en el fútbol. Recalcó que nunca tuvo intención de faltar al respeto al actual club de Emery.

«Lo que está fuera de toda duda es que el United supera al Villa en todos los indicadores que definen la envergadura de un club: títulos conquistados, número de aficionados, poder económico, historia y proyección mundial», escribió Carragher. «En una comparación directa, ni siquiera hay debate. No me pareció polémico sugerir que, cuando un club de la envergadura del United quiere a entrenadores o jugadores del Aston Villa, tradicionalmente los consigue».

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Distintas expectativas en Old Trafford y Villa Park

Emery ha transformado al Villa: lo ha guiado hasta conquistar la Europa League y ha logrado clasificarlo para la Champions League dos veces en tres temporadas. Pese a este éxito extraordinario, Carragher cree que la presión sobre quien entrena en Manchester sigue siendo única.

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«Está claro que el United no está ahora mismo al nivel del Real Madrid, el Bayern de Múnich y el PSG», añadió. «Pero cuando un entrenador llega a Old Trafford, se espera que, a lo largo de su contrato, construya un equipo capaz de competir de tú a tú con esos gigantes europeos. Cualquier cosa por debajo de eso es un fracaso. Al Villa no se le juzga con ese criterio.

«Emery es el mejor entrenador del Villa desde Ron Saunders, que ganó el título en 1981, pero puede llevar a su equipo a Barcelona, perder claramente por 3-0 y que se considere un tropiezo comprensible ante la aristocracia europea. Los entrenadores del United no pueden sufrir una derrota así sin quedar sometidos a un mayor escrutinio».

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Emery visita a un Manchester United en apuros

Emery llevará a su Villa a Old Trafford este fin de semana. Se enfrentará a un United dirigido actualmente por Michael Carrick, que está justo por encima de la zona de descenso únicamente gracias a la diferencia de goles.

Aunque el Villa tendrá ganas de recuperarse de la dura derrota sufrida entre semana en Cataluña, el peso de las expectativas seguirá recayendo de lleno sobre el equipo local.