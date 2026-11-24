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Jamie Carragher, exdefensa del Liverpool, ha sido tajante sobre la goleada por 4-0 sufrida por el Everton ante el Brentford. El comentarista de Sky Sports cree que el equipo debe pasar página rápidamente, con el derbi de Merseyside a la vista, y reconoció que fue una de sus peores actuaciones de la temporada en la Premier League.

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Carragher reacciona a la goleada del Brentford

Carragher dio su opinión después de que el Brentford frenase el lunes por la noche la lucha del Everton por la quinta plaza. En busca de su tercera victoria consecutiva en la Premier League, el conjunto visitante se vino abajo en apenas dos minutos de la primera parte, cuando Keane Lewis-Potter marcó dos goles tras sendos desvíos. La expulsión de James Tarkowski y los goles de Vitaly Janelt y Fabio Carvalho en la segunda mitad completaron una noche para olvidar para el Everton .

Carragher analiza el desplome del Everton a domicilio

El Everton había viajado al sur con optimismo, mientras David Moyes se disponía a dirigir su partido número 593 en el club, un récord alcanzado entre sus dos etapas. Sin embargo, en lugar de celebrar la ocasión con otro buen resultado, su equipo fue inferior de principio a fin y sufrió un duro golpe en su buena dinámica.

Al analizar lo ocurrido en Sky Sports, Carragher señaló que a la plantilla no le queda más remedio que dejar atrás de inmediato una mala noche poco habitual: «Es uno de esos partidos que tienen que olvidar y pasar página muy rápido. El Everton tiene el derbi de Merseyside a primera hora del domingo.

Estarán muy decepcionados y disgustados. Probablemente haya sido una de sus peores actuaciones de esta temporada, pero, en general, lo han hecho bastante bien».

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Un protagonista inesperado castiga los errores defensivos

El entrenador del Brentford, Keith Andrews, reorganizó su ataque tras la sanción de Igor Thiago y dio a Callum Wilson su primera titularidad en la Premier League, pero fue el lateral izquierdo Lewis-Potter quien acaparó los focos. El Everton le concedió mucho espacio una y otra vez y el jugador de 25 años aprovechó la pasividad en el marcaje para alcanzar los cuatro goles en liga para noviembre. Así superó su anterior mejor registro de tres en una temporada y reforzó sus opciones de jugar con Inglaterra.

Los problemas del Everton se agravaron antes del descanso, cuando Tarkowski golpeó a Yehor Yarmolyuk en la espinilla al despejar. El árbitro Craig Pawson le mostró inicialmente la amarilla, pero una revisión del VAR provocó la primera expulsión de la carrera del defensa, tras 74 amonestaciones anteriores. Caoimhin Kelleher detuvo después un cabezazo de Thierno Barry, antes de que un disparo de Janelt desde 27,4 metros y un remate con la rodilla de Carvalho llevasen al Brentford hasta la sexta plaza.

La sanción complica los preparativos para el derbi del domingo

El Everton debe recomponerse rápidamente antes de recibir al Liverpool en el derbi de Merseyside del domingo a las 12:00 GMT. La sanción de Tarkowski hace que la pesadilla del lunes tenga consecuencias directas y obliga a Moyes a buscar soluciones en el centro de la defensa ante un rival peligroso. El Brentford, por su parte, afronta sus próximos compromisos lleno de confianza tras demostrar que puede rendir incluso sin su máximo goleador, sancionado.