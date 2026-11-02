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Jamie Carragher se deshizo en elogios hacia Declan Rice tras la trabajada victoria del Arsenal por 1-0 ante el Liverpool en Anfield. El exdefensa afirmó con rotundidad que el internacional inglés es, con mucha diferencia, el mejor centrocampista de la Premier League, después de otra actuación dominante en el centro del campo.

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El Arsenal logra una gran victoria en Anfield

El Arsenal se situó tres puntos por delante en lo más alto de la Premier League tras una trabajada victoria por 1-0 ante el Liverpool en Anfield. El resultado le deja con 24 puntos en nueve partidos, por delante del Manchester City, su rival por el título.

Kai Havertz marcó el único gol del encuentro y silenció a la afición local. El delantero alemán empujó el balón en el segundo palo tras un brillante pase de Declan Rice por delante de la portería.

Carragher hace una rotunda afirmación sobre Rice

Rice fue elegido mejor jugador del partido por su destacada actuación, que le valió los elogios de Carragher. El exdefensa del Liverpool aseguró que el internacional inglés juega actualmente a un nivel muy superior al de los demás centrocampistas.

«Es el mejor centrocampista de la Premier League con mucha diferencia. Ni siquiera hay debate», declaró Carragher a Sky Sports. «Declan Rice es el mejor centrocampista de este país. Es un centrocampista de talla mundial. No hay ninguna duda. Es uno de los mejores centrocampistas que ha tenido el Arsenal».

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Una exhibición defensiva sin un jugador clave

Más allá de la brillante actuación de Rice, Carragher quedó muy impresionado por la solidez defensiva del Arsenal. El equipo visitante anuló por completo la costosa delantera del Liverpool y, además, lo hizo sin el central William Saliba, una pieza clave.

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«El Liverpool jugó muy bien», señaló Carragher. «No hizo lo suficiente, pero se enfrentaba al mejor equipo defensivo de este país, posiblemente de Europa, y eso sin William Saliba, el mejor central del mundo.

»Cuando piensas en los títulos que ganó el Arsenal, especialmente en el 89 y el 91, con Tony Adams y aquella famosa línea de cuatro defensas, creo que estamos cerca de poder comparar a esta defensa con aquella.

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»Venir a Anfield, soportar tanta presión y no conceder ningún disparo a puerta al rival, ni una ocasión clara al Liverpool, teniendo en cuenta el dinero que ha gastado en su ataque, es absolutamente extraordinario».

El Arsenal se centra ahora en Europa

El Arsenal intentará aprovechar el impulso de esta importante victoria a domicilio mientras centra su atención en la competición europea. Se enfrentará al Slavia de Praga en la Champions League el miércoles por la noche.

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Tras su compromiso europeo de entre semana, el Arsenal volverá rápidamente a la acción en la Premier League. Recibirá al Hull el fin de semana con el objetivo de mantener su ventaja al frente de la clasificación.