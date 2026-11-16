James Trafford, estrella del Leeds United, elogia la calidad de Inglaterra tras su espectacular victoria ante España en la Liga de Naciones

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James Trafford ha elogiado la resistencia y el nivel técnico de la selección inglesa tras su histórica victoria ante España en Madrid en la Liga de Naciones de la UEFA. El portero del Leeds United fue el héroe del partido con una sensacional doble parada en los últimos instantes que permitió al equipo de Thomas Tuchel terminar primero de su grupo.

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Trafford recuerda su actuación decisiva en Madrid

Inglaterra firmó una de sus actuaciones más importantes bajo las órdenes de Tuchel y se adelantó con una contundente ventaja de tres goles ante la vigente campeona del mundo. Sin embargo, el partido dio un giro drástico cuando un penalti permitió a España volver a meterse en la contienda y Elliot Anderson vio la tarjeta roja. Pese a la presión en los últimos minutos, Inglaterra resistió y puso fin a la increíble racha de 44 partidos sin perder de España , un logro que Trafford atribuye al espíritu colectivo del equipo. Aunque el juego ofensivo de Inglaterra en la primera parte recibió elogios, Trafford cree que fue la solidez defensiva mostrada en los compases finales lo que puso de manifiesto la evolución del equipo.

«Fue una noche increíble», declaró Trafford tras recibir el premio al mejor jugador del partido por su actuación, según recoge la web oficial del Leeds. «Un partido increíble para todos nosotros. Antes de la tarjeta roja estuvimos brillantes, estuvimos increíbles. Y cuando llegó la tarjeta roja, demostramos qué clase de grupo somos y cómo nos mantuvimos unidos. Eso demuestra el nivel y la calidad del grupo. Era mi quinta internacionalidad y jugar con este equipo es increíble. Estuvimos fantásticos. Creo que todo el mundo vio lo buenos que fuimos, lo rápidos y seguros que estuvimos con el balón».

Una espectacular doble parada asegura la victoria

El momento decisivo de la noche llegó en el tiempo añadido, cuando España parecía tener el empate al alcance de la mano. Trafford rechazó primero un potente disparo a corta distancia de Fermín Lopez y después mostró unos reflejos extraordinarios para desviar junto al poste el remate posterior de Aymeric Laporte. La secuencia dejó atónito al público de Madrid y confirmó que Inglaterra es un rival a tener muy en cuenta bajo la dirección de Tuchel.

Sus seis paradas a lo largo del encuentro fueron fundamentales para lograr un resultado que los aficionados desplazados, testigos de cómo su equipo desarboló a la campeona del mundo en su propia casa, recordarán durante mucho tiempo. «La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Todo pasó muy rápido y para eso entrenamos todos los días y todas las semanas: para tomar esas decisiones en una fracción de segundo. Me alegra haber podido ayudar al equipo», dijo Trafford.

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Trafford elogia la flexibilidad táctica de Inglaterra

Más allá de sus reconocimientos individuales, Trafford quiso destacar cómo se adaptó el equipo a la adversidad de jugar con diez. La expulsión de Anderson podría haber provocado un desplome total, pero la capacidad de Inglaterra para pasar de un juego de ataque fluido a un bloque defensivo compacto fue clave para su éxito. La estrella del Leeds United cree que esa versatilidad demuestra el trabajo de preparación dirigido por el cuerpo técnico.

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«Si no llega a producirse la tarjeta roja, no sé cuál habría sido el resultado final. Demuestra que tenemos esas dos facetas en nuestro juego, y eso es mérito del cuerpo técnico y de todos», añadió el portero.

Primer puesto en la Liga de Naciones

La victoria no solo supuso el prestigio de derrotar a España, sino también la recompensa concreta de asegurarse el primer puesto del grupo en la Liga de Naciones de la UEFA. Para una selección que busca ganar impulso de cara a triunfar en grandes torneos, terminar por delante de una rival de la talla de España es toda una declaración de intenciones. Trafford subrayó que los jugadores afrontaron el partido con un objetivo concreto y que nunca dejaron de creer en sí mismos.

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«La verdad es que me alegra haber conseguido la victoria. Nuestro objetivo era acabar primeros de grupo y sabíamos lo difícil que iba a ser el partido. Sabíamos lo que nos exigíamos a nosotros mismos antes de afrontarlo y la confianza que teníamos. Me alegra haber aportado mi granito de arena, lograr la victoria y, en definitiva, acabar primeros de grupo. Siempre creemos en nuestro nivel y nuestra calidad, y estamos muy contentos de haberlo demostrado», concluyó.