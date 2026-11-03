James Tarkowski insta a Thomas Tuchel a convocar con Inglaterra a Kiernan Dewsbury-Hall, la sensación del Everton

Compartir Sigue a GOAL en Google

El capitán del Everton, James Tarkowski, ha respaldado a Kiernan Dewsbury-Hall para que dé el salto a la selección y asegura que el centrocampista merece un puesto en la convocatoria de Inglaterra. Tras una serie de actuaciones dominantes con el Everton, el capitán cree que su compañero ha hecho méritos más que suficientes para llamar la atención del seleccionador inglés, Thomas Tuchel.

Anuncios

El nuevo referente del Everton arrasa

El exjugador del Leicester City ha vivido un ascenso meteórico desde su llegada a Goodison Park y se ha convertido en una pieza clave del reciente resurgir del Everton. Su actuación en la victoria por 1-0 en St James' Park le valió el premio al mejor jugador del partido, apenas unos días después de ser decisivo en el triunfo del Everton en la Copa de la Liga ante el mismo rival.

El futbolista de 28 años superó estadísticamente a casi todos los jugadores sobre el terreno de juego en el encuentro de la Premier League del lunes. Dewsbury-Hall dio tres pases clave y completó el 100 % de los regates que intentó. Además, su despliegue físico fue igual de impresionante: recorrió 11,9 km, la segunda mayor distancia registrada por un jugador durante los noventa minutos.

«No me gusta mucho elogiarlo porque no deja de decirme lo bueno que es», bromeó Tarkowski en una entrevista con la web oficial del club. «No, en serio, tiene un nivel altísimo. De verdad. Creo que ahora ha ganado una confianza que le lleva a querer ser siempre quien marque la diferencia. Pide el balón constantemente y ha estado magnífico para nosotros».

El capitán respalda a Dewsbury-Hall

Está previsto que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, anuncie el viernes su primera convocatoria para los próximos encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA. Inglaterra se enfrentará a Croacia y España, lo que dará al técnico alemán su primera oportunidad de configurar el equipo. Tarkowski está convencido de que la regularidad de Dewsbury-Hall en la máxima categoría debería situarlo entre los principales candidatos a debutar con la selección absoluta.

Anuncios Anuncios

«Creo que ya debería estar en la selección de Inglaterra. Evidentemente, juega en una posición en la que Inglaterra ya cuenta con muchísima calidad, así que lo tiene difícil», continuó el defensa.

Related Topics

Un estado de forma estelar a las órdenes de Moyes

La aportación del centrocampista ha sido un componente fundamental de la táctica de David Moyes esta temporada. El escocés ha encontrado la forma de sacar lo mejor de su creatividad. Dewsbury-Hall ha mostrado disposición para marcar el ritmo de los partidos: a menudo baja a recibir el balón antes de impulsar al equipo hacia el ataque. Esa madurez táctica no ha pasado desapercibida ni para sus compañeros ni para la afición de Goodison Park.

«Lo veo día tras día y sé la calidad que aporta, además de la mentalidad que transmite al equipo. Así que me alegro mucho por él. Lo único que puede hacer es seguir rindiendo como hasta ahora y, con suerte, llegará la convocatoria», afirmó,

Anuncios

Competencia por un puesto

Aunque el capitán del Everton está convencido de la calidad de su compañero, reconoce que la lucha por un puesto en el centro del campo de Inglaterra es feroz. Con jugadores como Jude Bellingham, Declan Rice y Kobbie Mainoo, habituales en las convocatorias, hacerse un hueco en la selección sigue siendo uno de los retos más difíciles del fútbol mundial. Sin embargo, la capacidad de Dewsbury-Hall para aportar tanto creatividad como un gran despliegue físico ofrece a Tuchel un perfil singular que valorar.

La próxima ventana de selecciones supone un nuevo comienzo para varios jugadores que han tenido un papel secundario. Si Dewsbury-Hall sigue registrando cifras de alto nivel en la Premier League, al cuerpo técnico de la selección le resultará cada vez más difícil ignorarlo.