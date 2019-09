James Rodríguez y el derbi que pudo jugar de rojiblanco y lo hará de blanco

El derbi madrileño trae a uno de los jugadores con más focos de los últimos tiempos: James Rodríguez

y se enfrentan esta temporada por primera vez en un partido oficial. El Wanda Metropolitano será testigo este sábado (21.00 horas) de uno de los encuentros con más repercusión a nivel mundial.

Entre todos los aspectos en los que hay que hacer hincapié en el duelo entre los dos grandes equipos de la capital de , hay un jugador en los que las miradas estarán puestas de forma constante.

Ese no es otro que James Rodríguez. El centrocampista colombiano pudo llegar a ser jugador del equipo rojiblanco, pero las negativas merengues a vender a uno de sus mejores jugadores al eterno rival en Madrid hicieron imposible que la operación se pudiera llevar a cabo.

Después de que el Bayern de Munich no quisiera hacer efectiva la opción de compra por el ex del , entre otros equipos, las dudas se instalaron sobre el jugador y sobre el conjunto blanco, cuyo entrenador, Zinedine Zidane, no era partidario de la continuidad de un jugador con el que no terminaba de congeniar en el campo.

Tras las constantes ofertas de un Nápoles lanzado a por la cesión, no el traspaso, del cafetero, el Atlético de Madrid parecía el único equipo dispuesto a pagar lo que pedía el cuadro de Concha Espina.

Tras algunos avances entre ambas entidades para completar la operación, el derbi en Nueva Jersey, en el que el Atlético asestó 7 goles al cuadro merengue, la operación se truncó de forma definitiva.

Al no querer reforzar a un rival directo, y ante la falta de efectivos en el centro del campo, finalmente Zidane tuvo que contar con el colombiano, que tenía muchas ganas de reivindicarse con el conjunto blanco, y de momento, lo ha demostrado.

5 encuentros entre la Liga y Champions, con un gol incluido, y un rendimiento muy por encima de lo que se esperaba, han convencido al francés, que no duda en deshacerse en elogios hacia James.