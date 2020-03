James, Arias y los cafeteros que tienen su futuro en el aire

Sin lugar a dudas el caso más representativo es el del 10 de la Tricolor. Tras dos años en el Bayern Munich regresó a la disciplina del con el objetivo de reconquistar la hinchada Merengue y ganarse el respaldo de Zinedine Zidane, algo que no pasó. El cucuteño sufrió varias lesiones que le impidieron estar en óptimas condiciones físicas y cuando lo estuvo no supo aprovechar las pocas oportunidades que le dio el Míster.

La prensa española da por perdida la batalla para James en el Real Madrid y apunta a una salida cantada en el próximo mercado de pases. El problema para el colombiano es el precio que Florentino ponga para su salida, algo que ya impidió su marcha al en el pasado verano. En estos momentos Rodríguez es una moneda al aire y pocos equipos están dispuestos a invertir mucho dinero en él.

Sin embargo, su talento lo mantiene vigente en el mercado. e suenan como posibles destinos. Incluso se ha especulado con un ofertón (80 millones) del humilde Wolverhampton que quiere dar la pelea en la próxima temporada en la Premier y ve al colombiano como el punta de lanza de su nuevo proyecto. También podría ir al de su amigo Carlo Ancelotti o al Atlético Madrid, que ya lo buscó en el último mercado.

SANTIAGO ARIAS

Su etapa como colchonero está destinada a terminar esta temporada. El lateral paisa llegó al Atlético Madrid en 2018 como el mejor jugador de la de , pero en dos campañas no ha sido capaz de ganarse un lugar en el once de Simeone debido a sus evidentes falencias defensivas. Con Kieran Trippier y Sime Vrsaljko en plenas condiciones físicas, Arias no tiene lugar ni el banco de suplentes del Cholo. Apenas jugó 11 partidos esta temporada.

Santi tiene contrato con el Atleti hasta junio de 2023, pero él y el club buscarían llegar a un buen acuerdo para buscar su salida a un equipo que le brinde mejores posibilidades. Y ese podría ser el Napoli que lo ha buscado en los últimos dos veranos. También ha sonado para regresar a .