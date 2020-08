James Rodríguez revela que quiso salir del Madrid y que aún no sabe dónde jugará

James Rodríguez confesó que quiere salir a un equipo donde pueda jugar, mandó un dardo a Zidane y reveló que solo quiere jugar y ser feliz.

James Rodríguez volvió a analizar su situación en el Real Madrid en el podcast de Daniel Habif.

Preguntado por su futuro, James se sinceró y explicó que no sabe qué puede saber, pero dejó claro que quiere jugar: "A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo".

Palo a Zidane

Cuestionado por su relación con Zidane, el colombiano explicó que “son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil...

Quiso salir del Madrid

Reveló que “yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo y sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base. Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta... Yo hice 36 goles y 42 asistencias...".

Frustrado tras una temporada decepcionante

El cafetero explicó cómo se siente tras una mala temporada: “Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre. Es una de las mayores decepciones de mi carrera, pero gracias a Dios soy joven y tengo años por delante para ser feliz".