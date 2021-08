James Rodríguez no cree que juegue con Everton en el inicio de la Premier League

El estelar cafetero estaría trabajando separado del grupo principal del equipo desde esta semana. ¿Partida inminente?

¿Salida en cuestión de horas o Benítez cumpliendo su palabra? Los últimos días de James Rodríguez no han sido los mejores, particularmente desde la salida de Ancelotti y arribo del nuevo técnico español. Ahora, a dos días del primer juego del Everton en la temporada 2021-2022 de la Premier League, el colombiano la dejó picando respecto a su futuro.

En sus ya habituales charlas con los fanáticos a través de Twitch, Rodríguez dejó en duda su participación con los Toffees, por lo menos en el inicio de la campaña liguera que abre este sábado en Goodison Park ante el Southampton.

"Hay partido el sábado, pero no sé, no creo que juegue", aseguró el cucuteño, lo que inmediatamente hizo recordar la supuesta sentencia de Benítez ni bien llegado a la pretemporada sobre que no lo iba a tener en cuenta. "Puede pasar de todo hasta el fin de mes, el fútbol cambia rápido siempre", agregó el volante dejando la puerta abierta a un cambio de club.

Además, algunos rumores hablan de que el ex-Real Madrid ha estado entrenando al margen del plantel desde esta semana, algo que se podría corroborar con algunas publicaciones hechas por el club en sus redes sociales oficiales.

James Rodríguez 🇨🇴 intentó comprarse a sí mismo en el modo carrera de FIFA 🎮 y esto fue lo que pasó... 😅😬🙃 pic.twitter.com/Act5Of33oN — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 12, 2021

Los aficionados no dejaron pasar por alto la ausencia de James en la bienvenida del equipo a Richarlison, luego de obtener la medalla de Oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que Everton compartió en un video. Si bien tampoco estuvieron figuras como Kean, Allan y Gomes, el no ver al colombiano en las imágenes donde aparecen hasta los miembros del cuerpo técnico no dejó de ser llamativo.

Asimismo tanto la cuenta oficial en inglés, como la de español del club, han dejado de compartir imágenes de Rodríguez durante los entrenamientos, algo que era frecuente hasta hace pocos días. Casualidad o pistas, lo cierto por ahora es que el '10' colombiano no está a gusto en Inglaterra.