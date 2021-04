James Rodríguez: "Estaba hecho con el Atlético, el Real Madrid no me dejó"

"Hay que preguntarle a Florentino Pérez por qué no me dejaron", soltó el colombiano, que confirmó una charla con Simeone. "Le dije que estaba listo".

James Rodríguez aseguró este jueves que el Real Madrid no quiso dejarle salir al Atlético de Madrid en el verano de 2019, momento en el que se acababa su cesión en el Bayern Múnich.

Hasta hoy, James había señalado en más de una oportunidad que el conjunto de Concha Espina no le había permitido irse del Santiago Bernabéu a mediados de 2019, pero nunca había confirmado con qué equipo tenía un acuerdo.

Y si bien era un secreto a voces que ese equipo era el Atleti, Rodríguez lo confirmó este jueves durante una entrevista ofrecida en la cadena televisiva ESPN.

"El año pasado en el Real Madrid jugué poco. Cuando decidí salir del Bayern Munich ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir", empezó diciendo.

Enseguida, el periodista le preguntó cuál era ese club y James no dudó: "Era el Atlético de Madrid. Estaba casi hecho. Hablé una vez con Simeone y me dijo que era un jugador súper importante, que trabajaba bien y que podía jugar con él".

Y continuó: "Le dije que estaba listo pero el Real Madrid no me dejó salir. Quizás porque era el Atlético, pero hay que preguntárselo a Florentino Pérez. Pero yo sabía que con Zidane no iba a jugar mucho".

"Ahora que estoy en el Everton quiero demostrar que estoy intacto. Cuando hice las cosas bien, cuando he jugado bien, he estado a un nivel bueno", finalizó.