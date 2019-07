James pone el morbo en el derbi de la International Champions Cup

El jugador colombiano no estará en Nueva York, pero es uno de los grandes protagonistas del verano de ambos equipos

El derbi tiene morbo de salida, porque no deja de ser un partido entre el Real Madrid y el Atlético. Es verdad que a deshora, lejos y amistoso, que de algún modo rebaja la pasión que habitualmente acompaña al partido, pero aún así, y aunque solo fuese por historia, con unos matices diferentes que el típico encuentro de pretemporada.

Además, en este caso, está el mercado de por medio. Y en otros tiempos el Madrid y el Atlético parecían vivir en ese sentido en universos paralelos, los blancos con la élite europea, tomando caviar, los colchoneros en un plano más mundano de fichajes austeros y de coste bajo o cero. Eso ha cambiado, el Atleti ha cambiado, y hoy igual no llega a competir con el vecino, pero se abastece en los mismos supermercados.

Es más, en tiempos reciente los ojeadores rojiblancos parecen especialmente implicados en el revisionado de partidos del Madrid, pues son varios ya los jugadores que han entrado en la órbita del club del Metropolitano. Y, en esa misma línea, aparece James Rodríguez, que no está en Nueva York pero sí está muy presente en el ambiente. El le puso hace meses, casi años, el cartel de transferible, pero las ofertas han sido escasas. El , sí, pero con la pretensión de no poner dinero o ponerlo a muchos plazos, algo que no interesa a los de Florentino Pérez. Y el Atlético, claro.

En la operación de James, entre 40 y 50 millones, se dan muchas variable. La primera es que el Madrid ha dado muestras este verano de que venderle jugadores al Atlético no supone un gran drama, pudo bloquear operaciones y no lo hizo. Es posible que muchos de sus aficionados prefirieran no venderle al Atlético, y desde luego siempre es mejor un traspaso al extranjero, donde no te lo encontrarás con tanta frecuencia, pero al final del día, y como política de club, pesa más el dinero que el mal trago de verlo dos o cuatro veces en la temporada.

Además, hay otro nombre colgando en el proceso, Christian Eriksen. El Real Madrid lo tuvo ojeado durante meses, pero a Zidane le gusta mucho más Pogba y casi llegó a descartarlo. Ahora el Atlético le tiene también en la agenda, siempre y cuando encuentren un precio razonable... y no llegue James.