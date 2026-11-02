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James Milner lleva mucho tiempo considerado uno de los profesionales más entregados de la historia de la Premier League y ahora ha demostrado que su legendaria resistencia sigue a pleno rendimiento. El exinternacional inglés afrontó este fin de semana el exigente maratón de Nueva York y firmó una actuación muy destacada en su debut en la distancia de 42,125 kilómetros.

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El excentrocampista brilla en Nueva York

Tras poner fin este verano a una extensa carrera futbolística de dos décadas, Milner puso a prueba su reconocida condición física en el famoso recorrido de Nueva York. El deportista de 40 años cruzó la meta con un impresionante tiempo de tres horas, nueve minutos y cuatro segundos.

En un recorrido más conocido por sus exigentes cuestas que por favorecer las marcas rápidas, el exjugador del Brighton y del Aston Villa registró un ritmo medio de siete minutos y 12 segundos por milla, equivalente a unos cuatro minutos y 28 segundos por kilómetro.

Fiel a su estrategia previa a la carrera, Milner salió con fuerza en lugar de dosificar el esfuerzo. Completó la primera mitad en una hora y 31 minutos antes de afrontar con dificultades los últimos tramos y terminar la segunda mitad en una hora y 38 minutos.

Los problemas de rodilla estuvieron a punto de frustrar sus planes como corredor

Antes de disputar su primer gran maratón mundial, Milner admitió que su principal obstáculo era «aumentar los kilómetros sin lesionarme», especialmente porque sus anteriores clubes habían limitado su carga de carrera en la recta final de su trayectoria futbolística. El inglés también reconoció que quizá habría podido lograr un tiempo más rápido cuando era más joven.

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«Hace unos años, creo que sin duda podría haber bajado de las tres horas», explicó. «Mi carrera se fue alargando cada vez más. Hace dos años me operaron de la rodilla y, cuando desperté de la operación, no podía levantar el pie. Ese mismo día me sometieron a una segunda operación para comprobarlo y después estuve seis meses sin poder levantar el pie. Tenía una lesión nerviosa.

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«Así que creo que, después de pasar de no poder caminar bien y de la posibilidad de no volver a caminar a recuperarme, jugar al fútbol en la Premier League y, con suerte, quizá terminar un maratón, no quiero obsesionarme demasiado con el tiempo».

Su trayectoria en la Premier League también se nota en el asfalto

La facilidad con la que Milner ha dado el salto a las carreras de larga distancia sorprenderá a muy pocos. Durante su etapa en el Liverpool, era famoso por dominar las agotadoras sesiones de pretemporada del club para medir el umbral de lactato, en las que resistía más que sus compañeros hasta que estos caían exhaustos. También tenía una sólida experiencia en carreras de campo a través desde la infancia.

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Aunque su tiempo en el debut es excelente, queda ligeramente por detrás de otros exfutbolistas en los registros de maratón. La leyenda del Bayern de Múnich Arjen Robben y el exjugador del Arsenal Aaron Ramsey han bajado de las tres horas en Róterdam y Estocolmo, respectivamente, pero ambos necesitaron más de tres horas en sus primeros intentos.

La élite sigue un peldaño por encima

Pese a su extraordinario esfuerzo, el tiempo de Milner quedó, como era de esperar, lejos del de los atletas de élite. Otro debutante, Andreas Almgren, que conquistó el oro europeo en los 10.000 metros este verano, se llevó la victoria absoluta con un tiempo de dos horas, seis minutos y un segundo. Superó al italiano Yemaneberhan Crippa por 13 segundos, mientras que Kamohelo Mofolo, de Lesoto, llegó otros 12 segundos después.

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Mientras tanto, la carrera femenina tuvo un desenlace emocionante. La keniana Sheila Chepkirui conquistó su segundo título en el Maratón de Nueva York con un tiempo de dos horas, 24 minutos y 36 segundos. Le siguió de cerca la estadounidense Jessica McClain, que protagonizó una brillante remontada en el tramo final para superar por un solo segundo a la keniana Hellen Obiri.