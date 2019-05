Milner revela el insulto de Messi en el Barcelona - Liverpool de Champions

"Le pregunté si estaba bien, pero estaba furioso. Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al vestuario. Me llamaba burro", admite.

En las últimas horas, el centrocampista del James Milner ha revelado en unas declaraciones realizadas para el Daily Mail cuál fue el insulto que más le repitió Lionel Messi en las semifinales de la . "Burro, me llamaba burro", admitió el jugador de los Reds.

El de Milner con Messi es un duelo que tiene ya algunos años. En 2015, el se jugaba la vida ante el en la Champions League y Josep Guardiola, que en ese momento dirigía al Bayern Munich, se acercaba al Camp Nou para disfrutar como un espectador más. Fue un partido histórico de Messi , que hizo esta locura con Milner como víctima:

Este año, en el Camp Nou, el británico lo fue a buscar fuerte a la Pulga cuando la jugada había terminado. Aunque no quedó claro si valía por una infracción o hasta una tarjeta, lo cierto es que quiso hacerle sentir el rigor. Al final, el 10 cayó al piso y el árbitro ni siquiera amonestó. Una vez reanudado el juego, Milner le extendió la mano a Messi para pedirle disculpas, pero el argentino casi no le prestó atención.

"Le pregunté si estaba bien, pero estaba furioso", reconoce ahora Milner al Daily Mail. "Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al túnel de vestuarios. Me iba llamando ‘burro’, que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento…" , agrega.

"Me dijo, ‘esa falta es por la tontería que te hice’", dice además, en relación a aquel caño de 2015. “No debes tener miedo de hacer el ridículo ante él, yo lo he vivido... Ya me ha humillado y el vídeo se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí y no dejar que hagan todo a su manera, tienes que intentar interrumpirlos, sin lesionarlos, por supuesto. Es parte del juego”.

De todas maneras, Milner admitió que Messi “es extremadamente difícil de defender, es un jugador increíble”.