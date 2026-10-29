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El exinternacional con la República de Irlanda James McClean se ha desvinculado del Derry City, el club de su ciudad natal, después de que ambas partes acordaran rescindir su contrato con efecto inmediato. El jugador de banda, de 37 años, abandona el estadio Brandywell apenas nueve meses después de regresar procedente del Wrexham, tras una prolongada disputa que lo mantenía apartado desde julio.

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El regreso a su ciudad natal acaba antes de tiempo

La segunda etapa de McClean en el Derry City ha terminado de forma abrupta pese a que el veterano firmó un «contrato de varios años» en enero, 15 años después de su traspaso al Sunderland en 2011. Dio cuatro asistencias en 20 partidos antes de disputar su último encuentro, contra el Tolka Rovers en la segunda ronda de la Copa FAI en julio. Tras quedarse en el banquillo sin jugar en la fase de clasificación de la Conference League ante el Rijeka el 23 de julio, fue apartado de las convocatorias.

Un acuerdo entre las partes pone fin a una agria disputa

Tras un largo enfrentamiento provocado por el intento inicial del club de rescindir su contrato, el Derry City anunció: «El Derry City FC y James McClean pueden confirmar que han llegado a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato de James con el club con efecto inmediato.

»Este acuerdo pone fin a la reciente disputa. Tanto el club como James están satisfechos con el resultado y se alegran de poder seguir adelante de forma constructiva».

Al reflexionar sobre su salida, McClean añadió: «Me alegra que hayamos llegado a una solución para resolver estos asuntos. Aunque mi regreso al club no salió como esperaba, el Derry City FC siempre ocupará un lugar especial en mi corazón.

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»Quiero dar las gracias a los aficionados por su apoyo y deseo lo mejor para el futuro a la plantilla, el cuerpo técnico, el personal y los seguidores. En particular, quiero desear al equipo mucha suerte en la final de la Copa FAI contra el Waterford FC».

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El presidente ensalza su destacada trayectoria en el fútbol irlandés

En sus dos etapas en el Derry, el extremo marcó 20 goles en 108 partidos. También disputó 158 encuentros de la Premier League con el Sunderland y el West Bromwich Albion, además de pasar por el Wigan Athletic, el Stoke City y el Wrexham en la EFL.

Al rendir homenaje al internacional, que ha disputado 104 partidos con su selección, el presidente del club, Philip O'Doherty, declaró: «En nombre de todos los que formamos parte del Derry City, quiero agradecer a James su dedicación al club de su ciudad natal.

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»Sus logros van mucho más allá del Brandywell. Acumular 103 partidos con la selección absoluta de la República de Irlanda es un hito extraordinario y queremos reconocer formalmente su inmensa contribución al fútbol irlandés en su conjunto.

»Le deseamos lo mejor para el futuro. Ni el club ni James McClean harán más comentarios sobre este asunto».

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A sus antiguos compañeros les espera la gran final

Mientras McClean valora cuál será su próximo paso profesional como jugador libre, el Derry City, quinto clasificado, cerrará su campaña liguera a domicilio ante el Sligo Rovers el viernes. Después, la atención en el Brandywell se centrará en el Aviva Stadium, donde el domingo 8 de noviembre el Derry City se enfrentará al Waterford en la final de la Copa FAI. Levantar el trofeo supondría el séptimo título del club en la competición y el primero desde 2022.