James marcó el gol del mes para Everton, según votación de los hinchas

Las últimas salidas de los Toffees han dejado mucho que desear en lo futbolístico y las críticas no se han hecho esperar para los de Ancelotti, que debe pensar en varios ajustes en su equipo, si es que desea corregir el rumbo y seguir en disputa por puestos en competiciones europeas.

En medio de toda la tensión que genera la crisis desatada tras dos derrotas al hilo y con el Clásico de Merseyside a la vuelta de un par de días, James Rodríguez, uno de los más criticados en las últimas semanas, ha recibido un reconocimiento por parte de la hinchada del Everton.

El colombiano ha sido elegido como el autor del mejor gol del club en el mes de enero, con el tanto que le marcó al Leicester, en el que dio muestras claras de su calidad y buena pegada.

🥁 | You've voted 𝘁𝗵𝗶𝘀 @jamesdrodriguez strike as January's @Davanti_Tyres Goal of the Month!#EFC 🔵 pic.twitter.com/4u6TPOSkIc