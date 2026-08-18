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imago-sport-1081329157.jpgMichael Weber
Rian Rosendaal

Traducido por

Jamal Musiala vuelve a encontrarse mal durante un amistoso del Bayern de Múnich

FC Heidenheim vs Bayern Múnich
FC Heidenheim
Bayern Múnich
Amistosos
J. Musiala

Jamal Musiala volvió a encontrarse mal este martes durante un partido del Bayern de Múnich. Ocurrió poco después de la entrada al campo del centrocampista en el amistoso ganado por 2-4 ante el Heidenheim.

Musiala ingresó este martes cuando se cumplía una hora de juego. Cuatro minutos después de su entrada, el mediapunta cayó al suelo, tras lo cual jugadores de ambos clubes formaron un círculo a su alrededor. Los servicios médicos atendieron rápidamente a Musiala, que tras el tratamiento pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie.

El internacional alemán también se encontró mal el sábado. Ocurrió poco después de su entrada en los minutos finales del amistoso ante el RB Leipzig. Musiala se sentó en el suelo y necesitó la ayuda de varios asistentes. 

El susto del sábado fue importante, entre otros, para su compañero Ismael Saibari. Musiala acabó abandonando el campo sin ayuda, para alivio de todos en el Bayern.

El director deportivo Max Eberl dio una actualización sobre Musiala tras el encuentro con el RB Leipzig. «Ahora está bien. Y eso es lo más importante. Más allá de eso, todavía no podemos decir mucho más», declaró a Sport1.

Musiala todavía no ha reaccionado a los episodios de malestar sufridos en dos amistosos consecutivos. El Bayern se enfrentará el sábado al Borussia Dortmund en el partido por la Supercopa de Alemania.

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