El centrocampista Jamal Musiala, del Bayern de Múnich, tuvo que bajarse a última hora. «Tirón en el muslo durante el calentamiento», explicó RTL, el comentarista Wolff Fuss, y también Bild informó de problemas musculares de Musiala.

Con ello, quedarían descartados los temores de que la repentina baja del jugador de 23 años pudiera tener algo que ver con la enfermedad que se hizo pública durante la preparación veraniega. «Eso también se me ha pasado por la cabeza. Me ha dejado un poco conmocionado», había dicho el récordman de internacionalidades Lothar Matthäus, como experto de RTL, sobre la baja de Musiala.

¿Quién sustituye a Jamal Musiala en el once inicial del equipo de Alemania?

El mediapunta sufre una disfunción neurológica, que puede provocar ausencias temporales y breves. Dos de esas ausencias provocaron en agosto sendos colapsos de Musiala sobre el campo en amistosos del Bayern contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim.

Posteriormente se volvió a aumentar la dosis de la medicación para tratar la enfermedad; últimamente, los problemas ya no se habían vuelto a presentar y Musiala había sido titular en dos de los tres últimos partidos oficiales del Bayern. Tanto en el 5-0 en el estreno de la Champions League ante el Bodö/Glimt como el pasado viernes en el 7-0 de la Bundesliga contra el Union Berlin, Musiala había marcado un gol.

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En su camino de regreso a su mejor forma, el internacional en 46 ocasiones quería dar ahora el siguiente paso en el debut de Klopp con la selección alemana contra Países Bajos este jueves. Sin embargo, los problemas musculares en el calentamiento dieron al traste con sus planes y, probablemente como medida de precaución, Klopp dejó fuera finalmente a Musiala. Nadiem Amiri, del 1. FSV Mainz 05, entró a última hora en la formación inicial.