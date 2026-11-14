Cómo ver el Jamaica-México con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

CONCACAF Nations League - Cuartos de final 14 nov 2026 - 20:00 Independence Park

Jamaica recibe a México en Independence Park en un encuentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF que tiene mucho en juego para ambos equipos en esta fase de la competición.

Jamaica ocupa el segundo puesto del Grupo A de la Liga 2 y buscará aprovechar los aspectos positivos de una racha de resultados irregular. El equipo de Rudolph Speid ha demostrado que puede competir en este tramo, con una victoria a domicilio ante El Salvador seguida de un empate frente a Honduras, aunque sus debilidades defensivas le han costado puntos.

México llega a Kingston en un momento complicado. El equipo de Rafael Marquez no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos: perdió ante Chile y Estados Unidos en amistosos y quedó eliminado del Mundial a manos de Inglaterra en julio. Crece la presión sobre una plantilla que todavía busca regularidad con su nuevo cuerpo técnico.

Los enfrentamientos entre ambas selecciones dan a Jamaica motivos reales para confiar. Se han medido con frecuencia en los últimos años, con resultados que sugieren que México ya no disfruta de la clara superioridad que tuvo en las competiciones de la CONCACAF.

Para Jamaica, un buen resultado reforzaría su posición en la Liga de Naciones y enviaría un mensaje de cara al ciclo de la Copa Oro de 2027, que contará con un nuevo formato de estilo suizo diseñado para propiciar enfrentamientos más competitivos entre las mejores selecciones de la región en la fase de grupos.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Jamaica-México en directo.

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