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Loai Mohamed

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Jakpo llega a un acuerdo con su nuevo club: ¿allana el camino de Barcola hacia el Liverpool?

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El internacional neerlandés, a las puertas de una nueva experiencia en la Premier League

El neerlandés Cody Gakpo, delantero del Liverpool, estuvo cerca de abandonar el estadio de Anfield durante el mercado de fichajes de verano, después de alcanzar un "acuerdo preliminar" sobre las condiciones personales con el Tottenham Hotspur.

Esto se produce después de que el club londinense intensificara sus movimientos para hacerse con los servicios del internacional neerlandés, que ha brillado con el Liverpool desde su llegada al equipo durante el mercado de invierno de 2023.

De Zerbi insiste en incorporar a Gakpo

Según informó el diario neerlandés "Voetbal International", el Tottenham logró dar un paso importante hacia el cierre de la operación, después de que Gakpo alcanzara un acuerdo preliminar sobre las cláusulas de su contrato personal con el club.

Los informes apuntan a que existe una creciente convicción entre todas las partes sobre la posibilidad de completar el traspaso del jugador de forma permanente al norte de Londres, después de que el Tottenham entrara en contacto directo con el Liverpool respecto a la operación.

Gakpo es un objetivo prioritario para el técnico Roberto De Zerbi, que ve en el delantero neerlandés a un elemento capaz de dar a su sistema ofensivo mayor flexibilidad, gracias a su capacidad para jugar en más de una posición.

No parece que el técnico italiano vaya a renunciar a su deseo de incorporar a Gakpo, incluso en caso de que el Tottenham logre fichar al brasileño Savinho, extremo del Manchester City.

El Liverpool fija el precio de Gakpo

A pesar de los últimos acontecimientos, el Liverpool no afronta ninguna presión económica que le obligue a vender a Gakpo, especialmente porque el contrato del jugador con el club se extiende hasta el verano de 2030.

Sin embargo, la directiva del Liverpool podría aceptar su salida si llega una oferta oficial que iguale su valoración económica del jugador, estimada en unos 60 millones de libras esterlinas.

En caso de que Gakpo salga, el Liverpool se verá obligado a volver al mercado de fichajes en busca de un sustituto adecuado, especialmente con la llegada de las últimas horas del mercado de verano.

La salida de Gakpo abre la puerta al fichaje de Barcola

La salida de Gakpo podría llevar al Liverpool a intensificar sus movimientos para compensar la marcha de uno de sus elementos ofensivos más destacados, ya que el club continúa buscando nuevas opciones en las bandas.

El Liverpool está fuertemente vinculado al intento de fichar al francés Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, en una operación ambiciosa que la directiva del club podría financiar aprovechando el rendimiento económico previsto de la venta de Gakpo.

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