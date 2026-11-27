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El príncipe Mohamed bin Faisal, expresidente del Al Hilal, ha desvelado los entresijos de sus antiguas negociaciones con el alemán Matthias Jaissle, actual entrenador del Newcastle United, para que se hiciera cargo del equipo, y ha asegurado que el técnico figuraba con fuerza entre las opciones barajadas antes de que la directiva cerrara su acuerdo con el portugués Jorge Jesus.

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Durante su participación en el pódcast «Ala Bayad», de la plataforma Thmanyah Sports, Mohamed bin Faisal habló de su admiración por la idea de juego de Jaissle y señaló que veía en él un proyecto de entrenador capaz de hacer crecer a los futbolistas y de construir un equipo fuerte, motivo por el que recomendó a la directiva del Al Hilal no dejar escapar la oportunidad de ficharlo.

¿Por qué eligió Jaissle al Al Hilal?

El expresidente del Al Hilal explicó que le preguntó al técnico alemán por qué quería dirigir al equipo, y Jaissle le respondió que le encanta trabajar bajo presión y que buscaba un club con una gran masa social, unas características que encontró en el Al Hilal.

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Mohamed bin Faisal indicó que la posibilidad de fichar al entrenador fue real y que él estaba plenamente convencido de su capacidad técnica y de su talento para hacer progresar a los jugadores, pero que se topó con reticencias dentro de la directiva del Al Hilal por su juventud, algo que pesó en las opciones de cerrar el acuerdo.

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Jesus cerró la puerta a la operación

El príncipe Mohamed bin Faisal reveló que la directiva del Al Hilal ya había cerrado su acuerdo con el portugués Jorge Jesus, lo que en la práctica acabó con cualquier opción de contratar a Jaissle en aquel momento.

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Una vez que el Al Hilal se decantó por Jesus, Mohamed bin Faisal, que seguía convencido de las cualidades del técnico alemán, lo recomendó a la directiva del Al Ahli. Así comenzó la etapa de Jaissle en el conjunto de Yeda en el verano de 2023, una de las más destacadas de su carrera como entrenador.

Jaissle responde a las reticencias del Al Hilal con sus éxitos en el Al Ahli

Las cifras reflejan la magnitud del trabajo del técnico alemán en el Al Ahli: lo dirigió en 123 partidos entre todas las competiciones, con 90 victorias y un porcentaje de triunfos del 65,22 %, según los datos que hizo públicos el Newcastle United al presentarlo como entrenador del equipo en agosto de 2026.

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En la Liga Roshn, Jaissle llevó al Al Ahli a la tercera posición en su primera temporada y a la quinta en la segunda, antes de cerrar su etapa con un gran éxito nacional y continental en la temporada 2025-2026: conquistó la Supercopa de Arabia Saudí y logró que el equipo revalidara el título de la Liga de Campeones de la AFC Élite, después de haberla ganado por primera vez la temporada anterior.

De este modo, Jaissle dejó el Al Ahli tras devolverlo a lo más alto del podio continental en dos ocasiones consecutivas, lo que lo convierte en uno de los entrenadores que más huella han dejado en la historia reciente del club, antes de marcharse al Newcastle United para afrontar una nueva aventura en la Premier League.

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Estas cifras dan una dimensión añadida a las declaraciones de Mohamed bin Faisal, ya que demuestran que el entrenador cuya juventud generó reticencias en la directiva del Al Hilal fue capaz después de llevar al Al Ahli a grandes logros, tras elegir al club de Yeda en lugar de sentarse en el banquillo del Al Hilal.