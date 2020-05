Jair Pereira asegura que salió de Chivas sin recibir explicaciones

El zaguero del Querétaro culpó a José Luis Higuera de su salida por la puerta de atrás.

Dentro de la etapa reciente en la que fue campeón de distintos títulos con Matías Almeyda, sería imposible imaginar el éxito sin Jair Pereira en la defensa. El zaguero mexicano era el referente de la zaga, caracterizándose por su liderazgo y buen nivel en los cinco años que defendió los colores Rojiblancos.

Mucho se ha hablado de los malos manejos de José Luis Higuera como directivo del Rebaño, teniendo a un jugador más del Rebaño que habla mal de su gestión. En entrevista con TUDN, el Comandante contó cómo se dio su traspaso al Querétaro y que ningún directivo le explicó la determinación.

"Me dolió mucho el salir de Chivas. Fue complicado, porque nunca me dieron una razón. Me renuevan contrato; me pidieron (Higuera y Varela) que yo me bajara el sueldo para poder seguir y que los dueños vieran que yo no estaba en el equipo por dinero. Yo dije que estaba bien".

"Nunca fueron frontales conmigo. Yo todavía les dije que me acababan de renovar, que hacía cinco meses me pidieron bajarme el sueldo y que ahora no me apoyaba. Le preguntaba que si había sido por Tomás Boy o quién había sido. La verdad es que nunca fueron tan francos conmigo. Me decían que no me preocupara, que me la iban a poner fácil para contratarme con otro club", dijo para cerrar el defensa de 33 años.

Hasta antes de la suspensión del Clausura 2020 por el coronavirus, Pereira Rodríguez no había podido disputar ningún minuto con los Gallos Blancos, ya que acarreaba una lesión en la rodilla.