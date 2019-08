Jaime Lozano anhela a Diego Lainez en el Preolímpico

La dirección de selecciones nacionales trabaja para incorporar a Lainez para el torneo de Concacaf

Luego de que se confirmara a Guadalajara como sede del Preolímpico de la Concacaf 2020 que entregará dos boletos a los Juegos de Tokio 2020, Jaime Lozano manifestó confianza en contar con Diego Lainez con la Selección mexicana Sub-23.

Esto luego de que se confirmara que la competencia que se jugará en los Estadios Jalisco y Akron se disputará en Fecha FIFA, por lo que no deberá haber problema alguno para que el Real de pueda ceder al canterano del América.

“El tema con Diego (Lainez) es que empezamos el viernes 20 y él podría venir hasta el lunes o martes, y si hacemos una concentración previa no lo tendríamos. Hay que valorarlo, ver cómo está en su club y la disposición del entrenador (Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’) para ver si nos lo pueden prestar. Lo que menos queremos es que llegue a las carreras como en el Mundial (Sub-20), no queremos presionarlo a él. Me encantaría tenerlo, tiene un fabuloso futuro”, declaró en las instalaciones del Instituto Cultural Cabañas.

Por su parte, Yon de Luisa, presidente de la FMF, aceptó que han tenido pláticas con el club bético en referencia al delantero mexicano. “Este trabajo lo iniciamos. Hay que entender que es un grupo muy dinámico, pero muchos de estos jugadores participaron en Toulon, luego vino Panamericanos y ese grupo se sigue modificando para tener el mejor grupo posible. Haremos las gestiones para tener el mejor cuadro posible comandado por Jaime (Lozano)”.

Philippe Moggio, secretario general de la Concacaf, admitió en entrevista con Goal que “maximizarán” la Fecha FIFA, misma que programó el organismo internacional apenas unos meses después de la culminación del pasado mundial de 2018.

“Es un torneo largo, vamos a maximizar la Fecha FIFA, se va a jugar alrededor de la Fecha FIFA, esperamos haya la participación de ciertos jugadores, es una labor de las federaciones”, detalló.