Jafet Soto: "El fútbol es presente y nuestro presente es bueno"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Herediano se mostró satisfecho luego de la victoria de este jueves ante Grecia por 3-0.

Jafet Soto sabe que recién arranca el Torneo Apertura, pero el entrenador de Herediano reconoce que su equipo ha mostrado buenos signos en este arranque del certamen que los tiene como líderes con dos triunfos en dos fechas.

"El fútbol es presente y nuestro presente es bueno, pero apenas van dos fechas, falta mucho campeonato, muchos partidos, muchos rivales y a todos los respetamos", dijo el DT en conferencia tras el triunfo de este jueves sobre Grecia por 3-0.

"Ya pasó Grecia, mantuvimos el cero atrás y anotamos cuando debíamos. Nos enfrentamos a un gran equipo, el primer tiempo fue nuestro, pero el segundo estuvo muy dividido, en el que Grecia hizo lo suyo. Aprendimos mucho de cara al partido del domingo ante Alajuelense", agregó.

Justamente, sobre el equipo manudo, deslizó: "Lo vi el domingo y también los partidos de pretemporada. Tengo mucha información (de Andrés Carevic, entrenador de La Liga). Vi los partidos que dirigió en Mineros, tengo un análisis profundo de lo que le gusta y creo que él igual. Cada uno guardará sus comentarios hasta después del partido para saber cómo podemos atacar y defendernos. Puede ser que el domingo Alajuelense empiece con dos ‘9′. Lo he analizado al igual que a los demás rivales".

Por último, Soto reiteró que está preocupado por el nivel de los árbitros: “Me preocupa el arbitraje, de que tengan algún mandato de que todo lo dividido se pite en contra de Herediano, es me tiene muy preocupado. Hoy (jueves) me anulan un gol bueno y el pasado sábado también, no quiero que nos quiten un tercero con Alajuelense".