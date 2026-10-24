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Jadon Sancho se encuentra en una encrucijada decisiva en su carrera tras recibir una oferta de contrato que pone de manifiesto su pronunciado declive. El exextremo del Manchester United y del Chelsea, que llegó a cobrar uno de los salarios más altos de la Premier League, sigue sin equipo y busca un nuevo comienzo.

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Drástica rebaja salarial para una antigua estrella del Manchester United

El extremo de 26 años ha recibido una oferta de contrato de corta duración del Getafe que se extendería hasta el final de la presente temporada. Según The Telegraph, el acuerdo propuesto le reportaría apenas 10.000 libras semanales.

La oferta supone una rebaja salarial asombrosa para el exinternacional inglés. Durante su turbulenta etapa en Old Trafford, Sancho cobraba, según las informaciones, un sueldo de 250.000 libras semanales.

Pese a la enorme pérdida económica, el atacante no ha descartado por completo marcharse a España. Según las informaciones, quiere hablar personalmente con el entrenador del Getafe, Jose Bordalas, antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Una sucesión de dificultades en la Premier League

Getty Images

La situación actual de Sancho tiene su origen en una etapa desastrosa en el fútbol inglés tras su fichaje procedente del Borussia Dortmund por 73 millones de libras en 2021. No logró justificar el enorme precio de su traspaso en el Manchester United, con cifras ofensivas decepcionantes durante sus dos primeras temporadas en la Premier League.

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Su regreso al Dortmund como cedido no consiguió relanzar definitivamente su carrera y dio paso a otras cesiones consecutivas que tampoco tuvieron éxito. Su cesión al Chelsea en la temporada 2024-25 acabó mal: el club londinense prefirió pagar una cláusula de penalización de 5 millones de libras en lugar de cumplir con una obligación de compra de 25 millones de libras.

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El Aston Villa apostó después por el extremo durante la temporada más reciente. Sin embargo, el club de las Midlands no mostró interés en convertir la operación en permanente, lo que llevó al United a dejarlo libre este verano.

Tensiones internas en un Getafe en apuros

Si Sancho acepta la propuesta del Getafe, llegará a un ambiente tenso. El club español ocupa actualmente el 15.º puesto en LaLiga tras lograr solo dos victorias en sus primeros nueve partidos.

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El mal comienzo ha desatado un cruce público de declaraciones entre Bordalas y el presidente del club, Angel Torres. El entrenador criticó abiertamente a la directiva por la falta de profundidad de la plantilla para afrontar las competiciones nacionales y la Conference League: «Me siento engañado porque lo que se ha prometido año tras año no se ha cumplido. Llevo advirtiéndolo desde mayo... Se ha demostrado que no tenemos plantilla para ello».

Torres respondió con dureza a través de Cadena SER y retó al entrenador a dimitir. «Firmó porque quiso. De todos modos, es libre de marcharse», replicó Torres. «Decir que le he engañado... hay que tener la cara como el cemento para decirme, después de 30 años, que le he engañado. Lo que tiene que hacer es respetar a los jugadores».

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Sancho afronta conversaciones decisivas

Getty Images

Sancho debe valorar ahora si un equipo de LaLiga dividido y en dificultades es el entorno adecuado para recuperar la confianza perdida. Las conversaciones decisivas con Bordalas probablemente determinarán si acepta la drástica rebaja salarial para relanzar su carrera en España.

Si el extremo decide no fichar por el club madrileño, seguirá en el limbo futbolístico. Dado que los clubes de primera división parecen reacios a apostar por él tras sus recientes dificultades, sus opciones de regresar al fútbol de élite parecen cada vez más limitadas.