Jaden Slory podría dejar el Feyenoord para fichar por varios clubes de la Eredivisie

Jaden Slory interesa al SC Cambuur y al Willem II, según FR12. Así, el Feyenoord debe decidir el futuro de este extremo de 21 años.

El extremo de Róterdam, con contrato en Feyenoord hasta 2029, jugó cedido en el Go Ahead Eagles en los últimos seis meses.

En 15 partidos con el equipo de Deventer, solo dio una asistencia. El Feyenoord puede vender al internacional juvenil o cederlo de nuevo.

En Leeuwarden y Tilburg esperan su llegada. Según Transfermarkt, el extremo derecho vale 700 000 euros.

Hasta ahora ha jugado siete partidos oficiales con el primer equipo, con una asistencia.

Su mejor momento llegó en el FC Dordrecht, donde marcó 12 goles y dio 10 asistencias en 38 partidos.

Este sábado, Slory volverá brevemente a Dordrecht: el Feyenoord jugará un amistoso a las 14:30 contra el FC local.