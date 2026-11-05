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La complicada segunda etapa de Jack Grealish en el Everton ha sufrido un nuevo revés. El entrenador David Moyes confirmó que el centrocampista no jugará el viernes contra el Coventry City en la Premier League. El jugador de 31 años sigue apartado tras un reciente problema disciplinario que le ha dejado fuera de la dinámica del primer equipo.

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La sanción disciplinaria sigue pesando sobre Grealish

Grealish, centrocampista del Everton, seguirá apartado del equipo mientras el club prepara su próximo enfrentamiento contra el Coventry City. El jugador de 31 años, cedido por el Manchester City, ya se ha perdido los dos últimos partidos del Everton contra el Newcastle, en la Premier League y la Carabao Cup, tras un «incumplimiento de la disciplina del club».

Moyes abordó la situación durante la rueda de prensa previa al partido del jueves y confirmó que el centrocampista aún no está listo para reincorporarse al equipo. «No, Jack no está disponible», afirmó Moyes con rotundidad. Pese a la tensión que rodea el asunto, el veterano entrenador sugirió que podría producirse un acercamiento. «No os voy a contar el plan, pero pronto volveremos a trabajar con Jack».

El club había atribuido el lunes su ausencia a la falta de ritmo de competición, aunque Moyes había rechazado dar más detalles en aquel momento.

Incertidumbre durante el parón internacional

Con el calendario de las competiciones nacionales a punto de detenerse por el próximo parón internacional, muchos consideran que este periodo podría dar a ambas partes el margen necesario para resolver sus diferencias. Preguntado por si la pausa entre partidos permitiría resolver definitivamente el asunto disciplinario, Moyes evitó fijar plazos para un posible regreso. «Solo tenemos que esperar y ver cómo van las cosas», añadió el entrenador del Everton.

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La ausencia de una fecha clara para su regreso sugiere que Grealish, ganador de tres títulos de la Premier League, una Champions League, una FA Cup, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes, todavía debe demostrar su compromiso al cuerpo técnico antes de volver a entrar en la convocatoria.

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Una estrella del Etihad en declive

La situación actual de Grealish dista mucho de la que vivió como pieza clave en la histórica temporada del triplete del Manchester City en la campaña 2022-23. Con su contrato próximo a expirar al final de esta temporada, el centrocampista afronta ahora un futuro incierto a nivel de clubes.

Su primera cesión en Goodison Park dejó destellos de su indudable calidad: marcó dos goles en 22 partidos, aunque aquella etapa acabó lastrada por una lesión importante.

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Una temporada discreta sobre el césped

Sobre el terreno de juego, Grealish no ha logrado destacar durante su segunda cesión al Everton y no ha marcado en sus seis partidos entre todas las competiciones esta temporada. Su ausencia llega en un momento crucial para el Everton, que ocupa el séptimo puesto de la Premier League con 13 puntos, a solo tres del Chelsea, cuarto clasificado.