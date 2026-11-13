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Jack Grealish ha roto oficialmente su silencio tras un periodo apartado del equipo en el Everton y ha pedido disculpas de corazón a la afición del club. El jugador cedido por el Manchester City volvió a jugar el jueves en un amistoso a puerta cerrada contra el Derby County.

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Grealish vuelve a jugar con el Everton tras su apartamiento

El extremo de 31 años no jugaba con el club de Merseyside desde el 17 de octubre y se había perdido cuatro partidos consecutivos tras infringir las normas disciplinarias del club. El entrenador David Moyes mantuvo en privado los motivos concretos y apenas ofreció detalles sobre la situación en sus comparecencias ante los medios.

Antes de la visita del Everton al Newcastle United el 2 de noviembre, Moyes se limitó a afirmar que el delantero «no estaba en condiciones de jugar». Sin embargo, su aparición esta semana en el Hill Dickinson Stadium indica que ha terminado su periodo apartado de la plantilla.

El extremo rompe su silencio en Instagram

Grealish se dirigió directamente a la afición del Everton en las redes sociales este jueves. Lamentó su reciente ausencia y reafirmó su compromiso con el club tras regresar con éxito al terreno de juego.

«Es un placer volver a estar hoy con los compañeros después de unos buenos días de entrenamiento», escribió el atacante en su historia de Instagram. «Quiero pedir disculpas a los aficionados y a todos en el club por no haber podido ayudar al equipo durante las últimas semanas.

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»Me encanta jugar para este club y estoy deseando volver a hacerlo delante de vosotros con la camiseta del Everton. Nos vemos pronto».

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Una etapa turbulenta en Merseyside

Este último incidente añade otro capítulo a una etapa agitada en el Everton. Grealish llegó inicialmente cedido al club para la primera mitad de la temporada 2025-26, pero una frustrante lesión puso fin antes de tiempo a aquella primera etapa.

Finalmente logró regresar al club con otro acuerdo temporal firmado el último día del mercado de fichajes. Su participación en el amistoso del jueves es el indicio más claro hasta ahora de que todas las partes están dispuestas a dejar atrás la reciente infracción disciplinaria.

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En busca de su regreso al primer equipo

Con el asunto interno aparentemente resuelto y tras sumar valiosos minutos ante el Derby, Grealish se centrará ahora en recuperar su sitio en el once titular de Moyes. El extremo deberá demostrar su estado físico en los entrenamientos para convencer a su entrenador de que está listo para volver de inmediato a la competición.