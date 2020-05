Izaguirre: "Siempre deseo competir en el alto nivel, pero ahora priorizo la salud"

El lateral izquierdo de Motagua y la Selección hondureña reflexionó sobre la pandemia que afecta a gran parte del mundo.

Emilio Izaguirre es un futbolista exitoso que se desempeña en el lateral izquierdo de Motagua y la Selección hondureña. La pandemia de coronavirus lo obligó a aislarse con su familia y el futbolista de 34 años reflexiona sobre las cosas importantes de la vida.

"No se trata de de estar relajado, siempre deseo competir en el alto nivel, siempre deseo estar bien y el bienestar de mi familia, pero en este caso es la salud. Sabemos que en cualquier aeropuerto o país las medidas son diferentes, al menos aquí estamos cerca de la familia, vivo cerca donde mi suegra y mi mamá", declaró en diálogo con Diez.

Y agregó: "Con esta enfermedad nos damos cuenta que no necesitamos tantas cosas para vivir. No necesitamos una casa grande, solo lo necesario; los frijolitos, el arroz y la carnita y ya está, hasta poca ropa ocupamos, no aquel montón de zapatos, pantalones y prendas. Ahora con tres o cuatro mudadas hemos vivido con mi esposa los últimos tres meses".

"Lo más importante en este mundo no es lo material, sino la vida. Por eso tanta persona que ha muerto, hay muchos que no tienen que comer y Dios nos ha dado la bendición de darnos el pan de cada día, es lo que valoro ahora y si me toca quedarme aquí lo hago", concluyó.