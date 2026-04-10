Un nuevo vídeo cuestiona el arbitraje del partido entre el Al-Ahli y el Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí y exonera al delantero inglés Ivan Toney de mentir.

El miércoles pasado, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Al-Ahli y Al-Fayha empataron 1-1 en el estadio de Al-Majma'a.

Tras el partido, Tony y Galeno criticaron al árbitro y afirmaron que el cuarto árbitro les dijo que se centraran solo en la Liga de Campeones de Asia, ignorando la Liga Roshen, versión respaldada por su entrenador Matthias Jaissle.

Sin embargo, la Comisión de Árbitros revisó las grabaciones de audio y confirmó que el cuarto árbitro no pronunció esa frase, lo que desmiente las acusaciones y expone a los jugadores a una sanción.

El periodista saudí Walid Saeed difundió un nuevo vídeo en su cuenta de «X» que muestra la conversación entre el cuarto árbitro y el intérprete del Al-Ahli, y respalda la versión de Tony.

En él se ve al intérprete del Al-Ahli alterado, reclamando al cuarto árbitro: «¿Se grabó lo que dijiste? Cuando nos pediste que nos centráramos solo en Asia, ¿se grabó?».

Mientras tanto, Jaissle aparecía atónito y comentaba: «Esto es una locura».

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El experto arbitral Nawaf Shukrallah, en declaraciones a los canales deportivos saudíes, afirmó que el delantero inglés podría ser absuelto debido al funcionamiento del sistema de comunicación auditiva que usan los árbitros.

Shukrallah explicó que el cuarto árbitro usa un auricular que puede desconectar cuando quiera, pues está en contacto constante con los equipos técnicos y los jugadores, lo que podría interferir con el árbitro principal.

Por eso, el cuarto árbitro podría haber apagado el auricular al hablar con los jugadores del Al-Ahli, incluido el delantero inglés Ivan Toney, lo que impidió que se escuchara en las grabaciones.

El empate deja al Al-Ahli a cuatro puntos del líder, el Al-Nasr, que tiene un partido menos, y a dos del segundo, el Al-Hilal.