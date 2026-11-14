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El seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, ha expresado su profunda decepción tras la dura derrota de su equipo por 7-0 ante Países Bajos en Ámsterdam. El técnico admitió que el abultado marcador ha generado un ambiente negativo en la plantilla, que todavía intenta asimilar la magnitud de la derrota.

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Un duro golpe en Ámsterdam

Jovanovic no ocultó su frustración ni en la entrevista a pie de campo ni en la posterior rueda de prensa. Se mostró visiblemente afectado por el rendimiento de sus jugadores. El seleccionador subrayó que el impacto psicológico de la derrota sería el mayor obstáculo que tendrían que superar. Jovanovic reconoció que los aficionados, tanto los presentes en Ámsterdam como los que siguieron el partido desde casa, quedaron profundamente decepcionados con la actuación del equipo.

«Aún es pronto, hay una gran decepción. Hemos decepcionado a mucha gente, tanto a quienes estaban aquí como a quienes nos veían. Será muy importante que, en estos tres días, consigamos volver a un estado satisfactorio de cara al próximo partido. Este encuentro contra Países Bajos nos demostró que todavía tenemos que esforzarnos mucho. Este partido nos ha dolido y nos seguirá doliendo durante mucho tiempo…», declaró Jovanovic a Alpha TV, según recoge Kathimerini.

Las lecciones de la exhibición neerlandesa

Al analizar el desarrollo del partido, Jovanovic señaló que su equipo nunca se sintió cómodo tras encajar un gol temprano. Comparó desfavorablemente esta actuación con otras recientes en las que Grecia había mostrado más carácter. El seleccionador admitió que, una vez que Países Bajos encontró su ritmo, su equipo se convirtió en un blanco fácil y no ofreció la resistencia necesaria para frenar los goles.

«Acabamos de terminar un partido que se nos dio muy mal en su desarrollo. Derrotas así afectan de forma muy negativa a todo el equipo. Tendremos que esforzarnos en los próximos días para preparar el partido contra Serbia. Este resultado crea un ambiente que no queremos. Sabíamos que el rival era un buen equipo, pero no estábamos bien preparados. El 3-0 en los primeros 20 minutos fue un pequeño «shock» del que no pudimos recuperarnos durante el partido», explicó Jovanovic.

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«Si entendemos que este partido es una continuación de la segunda parte en casa, no estábamos preparados para el encuentro. Al cabo de un rato, nos convertimos en un blanco fácil para Países Bajos. Es un momento difícil para todos nosotros. Fue un partido en el que estuvimos muy débiles. No estábamos preparados para lo que debíamos afrontar. Así lo confirma el desarrollo del partido. Estamos intentando ponernos a la altura de todos estos equipos. En los demás partidos demostramos que somos competitivos».

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Las consecuencias del resultado

El seleccionador es plenamente consciente de que un resultado tan abultado tendrá consecuencias duraderas para la reputación y la posición de la selección. Más allá de la pérdida inmediata de puntos, la forma en que se produjo la derrota ha frenado la buena dinámica que el equipo había construido. Jovanovic fue directo al describir la situación y admitió que cuesta pensar en lo que viene cuando la derrota aún duele tanto.

«Este escenario no es el más agradable. Hemos sufrido una derrota muy dura en todos los sentidos, tanto por los puntos como por el rendimiento, y desde luego no es lo más agradable, en estas condiciones, pensar inmediatamente en el día siguiente. Sin duda sufriremos las consecuencias de esta derrota, tanto por lo abultado del marcador como por nuestra imagen en el campo», señaló el seleccionador.

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La atención se centra en el reto ante Serbia

Pese al desánimo que pesa sobre el equipo, el calendario internacional no da tregua. Grecia debe viajar ahora para enfrentarse a Serbia, en un partido que Jovanovic considera vital para reparar la imagen del equipo. Confía en que la plantilla encuentre la manera de competir mejor y recupere algo de orgullo tras el desastre de Ámsterdam.

«Dentro de tres días tenemos un partido importante. Sin duda, estos dos o tres días no serán los más fáciles, por la actuación de hoy y el resultado. Pero intentaremos corregir nuestra imagen para poder aspirar a algo mejor en el partido contra Serbia…», concluyó.