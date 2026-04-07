Italia y los Emiratos Árabes Unidos están a la espera... Nuevas declaraciones de Irán sobre su participación en el Mundial

Ahmad Dania Mali, de 66 años, ministro de Deportes de Irán, ha hecho hoy martes nuevas declaraciones sobre la participación de la selección nacional en el Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La Federación Iraní está ejerciendo presiones para trasladar los tres partidos de la selección programados en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos a México, debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Federación Iraní mencionó el mes pasado que había iniciado conversaciones con la FIFA sobre el cambio de sede de los partidos, a pesar de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, insistió la semana pasada en que Irán jugará sus partidos en el Mundial de 2026 tal y como está previsto.

La postura iraní

En una entrevista publicada por la agencia de noticias turca «Anadolu», Dania Mali declaró: «La solicitud presentada a la FIFA para trasladar los partidos de Irán de Estados Unidos a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta».

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El ministro prosiguió explicando: «Si se acepta la solicitud, la participación de Irán en el Mundial estará confirmada. Sin embargo, la FIFA aún no ha dado ninguna respuesta».

Asimismo, hizo referencia a su compromiso profesional diciendo: «En mi calidad de ministro de Deportes, y en colaboración con la Federación Iraní de Fútbol, mantendremos a la selección nacional preparada para el Mundial. No obstante, la decisión final la tomará el Consejo de Ministros».

Calendario de partidos

En teoría, Irán debería disputar todos sus partidos del Grupo G del Mundial en territorio estadounidense, donde se enfrentaría a Nueva Zelanda y a Bélgica en Los Ángeles, y cerraría su participación contra Egipto en Seattle.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró el mes pasado que la selección de Irán era bienvenida para jugar en Estados Unidos, pero matizó que eso podría no ser conveniente, por su vida y su seguridad, antes de que Trump volviera a aclarar más tarde que ninguna amenaza para los jugadores provendría de Estados Unidos.

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El reto de las garantías de seguridad

Dunia Mali concluyó su intervención abordando los aspectos legales y de seguridad, y afirmó: «Según las normas pertinentes de la FIFA, debe garantizarse la seguridad en el país en cuestión. La Copa del Mundo comenzará pronto, y obtener garantías durante este periodo es algo dudoso».

Y añadió: «En estas circunstancias, la posibilidad de que Irán participe en los partidos del Mundial que se celebren en Estados Unidos es muy baja».

Y concluyó: «Pero si se proporcionan las garantías de seguridad necesarias, nuestro Gobierno tomará una decisión sobre la participación de Irán en el Mundial».

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¿Quién participará?

En caso de que Irán decida no participar, surgirá la pregunta de quién participará en su lugar.

Según el diario británico «The Sun», Italia, que no ha participado en las últimas tres fases finales del Mundial, sigue teniendo una oportunidad muy remota de estar presente en el próximo Mundial.

Esto podría dar a Italia la oportunidad de participar en el Mundial si Irán se retira oficialmente, sobre todo porque es la mejor clasificada de entre todos los equipos que no se clasificaron en la repesca final.

El diario «The Sun» añade: «No obstante, la FIFA podría sustituir a Irán por otra selección asiática para garantizar que se mantenga sin cambios el mismo número de selecciones de cada confederación continental, en cuyo caso la selección de los Emiratos Árabes Unidos sería la que más posibilidades tendría de sustituir a Irán».

