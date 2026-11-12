Italia también tiene un goleador mundial: Pio Esposito ya ha marcado como Totti. Ante Francia, las lágrimas, el beso a Sebastiano y el asalto a los récords de Meazza y Riva

Compartir Sigue a GOAL en Google

Italia gana de la mano de Francesco Pio Esposito. El doblete con el que el delantero del Inter tumbó a Francia es el primero que firma con Italia y, además, eleva a 9 sus goles con la selección en 14 partidos. Todo ello con solo 21 años y 4 meses: cifras de récord.

Anuncios

Sorprende pensar que Pio Esposito ya haya igualado los goles con Italia de una leyenda de nuestro fútbol como Francesco Totti, que se quedó en 9, los mismos que Pio, pero los marcó en 58 partidos, 44 más que el jugador del Inter.

Grande con el Inter, excepcional cuando juega con Italia. El delantero de Castellammare está reescribiendo todos los récords de precocidad con la selección italiana y escalando puestos en la clasificación de goleadores. El goleador es el primer jugador que marca al menos nueve goles en sus primeros 14 partidos, también ha superado a Bobo Vieri y, en la historia de nuestro fútbol, solo tiene por delante a Giuseppe Meazza, el único que a su edad había conseguido marcar más goles que él (11 frente a 9).

Esposito marca sin parar con Italia, con la que tiene un promedio goleador espectacular, cercano a un gol cada 100 minutos y, por tanto, superior a un gol cada dos partidos. Con su doblete en San Siro, ya ha ascendido al 42.º puesto entre los 50 máximos goleadores de la historia de la selección italiana. Como se ha dicho, ya ha igualado a Totti y tiene por delante a toda la élite de nuestro fútbol: a un paso están Cassano y Zola; con 14 goles está Balotelli; con 16, Toni y Vialli. Con 17 está Immobile; con 19, Bettega y Gilardino; con 20, Paolo Rossi y, con 21, De Rossi.

Para entrar entre los diez primeros, tendrá que superar a Sandro Mazzola (22 goles con la selección) y después aspirar a los 23 de Vieri y Graziani y a los 25 de Baloncieri, Inzaghi y Altobelli. Los cinco primeros puestos comienzan con Baggio y Del Piero (27 goles); el podio lo forman (y así ha sido durante décadas) Piola con 30, Meazza con 33 y Riva con 35. Entre los 9 goles de Esposito y los 35 de Rombo di Tuono hay 26 goles, una misión complicadísima que, partido a partido, se convierte cada vez más en un objetivo.

Anuncios Anuncios

La noche ante Francia estuvo llena de emociones para Pio. Primero, un gol de oportunista; después, la decepción por el penalti fallado por su hermano Sebastiano y, por último, el gol del 3-1, acompañado de lágrimas tanto por el fallo de Seba como por el recuerdo de lo sucedido en Zenica. Entonces, en la repesca contra Bosnia, Pio falló su penalti. Esta vez, Maignan no llegó al balón y para él fue un alivio, un peso que se quitó de sus fuertes hombros. Lágrimas, músculos, un deslizamiento sobre el césped de su San Siro y, después, un beso a su hermano, al que Mancini había llamado al banquillo.

Entrevistado por la Rai al final del partido, dijo que sus cifras no le asustan, sino que le alegran. Sobre el penalti, explicó que para él había una responsabilidad añadida: hacer olvidar el fallo de su hermano. Un momento difícil, como confirmaron sus lágrimas, que también le hicieron revivir el recuerdo de Zenica. «No podía esconderme toda la vida», concluyó. Palabras de líder, palabras de predestinado y de alguien que aspira a reescribir los récords de la selección italiana.