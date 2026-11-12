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Silvio Baldini, seleccionador de Italia sub-21, habla en la víspera del amistoso contra Francia: sus palabras sobre Camarda, Lulli, Ekhator e Inacio.

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En vísperas del partido previsto para mañana a las 18:30 en Laval, Baldini habla de algunos de los futbolistas convocados para esta cita. Estas son sus palabras, recogidas por Tuttosport.

SOBRE CAMARDA

«Tiene que quitarse de la cabeza todas las cosas negativas. Debe pensar que es un chico muy joven que ya juega en la Serie A y en la selección italiana. Nació en 2008 y estará con nosotros también durante nuestro bienio. Tiene que jugar sin preocupaciones y divertirse en los entrenamientos».

SOBRE LULLI

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«Vi su crecimiento en la Roma y lo convoqué. No lo conocía y solo sabía que había destacado en el Primavera. No creía que despuntaría tan rápido. Vino aquí con nosotros y se integró enseguida en el grupo».

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SOBRE EKHATOR

«Ekhator es un jugador muy bueno y creo que la Juventus se dará cuenta de ello. Quiere crecer y es más maduro de lo que corresponde a su edad. Sabe leer las situaciones en el campo con gran lucidez».

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SOBRE INACIO

«Inacio es un chico con mucho talento y encontrará su sitio».