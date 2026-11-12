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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Italia sub-21, Silvio Baldini: «Ekhator es fortísimo, la Juventus se dará cuenta de ello. Camarda debe quitarse de la cabeza todas las cosas negativas»

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Silvio Baldini, seleccionador de Italia sub-21, habla en la víspera del amistoso contra Francia: sus palabras sobre Camarda, Lulli, Ekhator e Inacio.

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En vísperas del partido previsto para mañana a las 18:30 en Laval, Baldini habla de algunos de los futbolistas convocados para esta cita. Estas son sus palabras, recogidas por Tuttosport.

SOBRE CAMARDA

«Tiene que quitarse de la cabeza todas las cosas negativas. Debe pensar que es un chico muy joven que ya juega en la Serie A y en la selección italiana. Nació en 2008 y estará con nosotros también durante nuestro bienio. Tiene que jugar sin preocupaciones y divertirse en los entrenamientos».

SOBRE LULLI

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«Vi su crecimiento en la Roma y lo convoqué. No lo conocía y solo sabía que había destacado en el Primavera. No creía que despuntaría tan rápido. Vino aquí con nosotros y se integró enseguida en el grupo».

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SOBRE EKHATOR

«Ekhator es un jugador muy bueno y creo que la Juventus se dará cuenta de ello. Quiere crecer y es más maduro de lo que corresponde a su edad. Sabe leer las situaciones en el campo con gran lucidez».

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SOBRE INACIO

«Inacio es un chico con mucho talento y encontrará su sitio».

Escrito porGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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