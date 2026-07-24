Italia reacciona a toda velocidad tras un doble rechazo y ya tiene nuevo seleccionador nacional

Andrea Pirlo es el nuevo seleccionador de Italia, según informa La Gazzetta dello Sport este viernes por la tarde. El excentrocampista, entre otros de Juventus y AC Milan, firma un contrato con la federación hasta mediados de 2030.

No es ningún secreto que Pirlo no era la primera opción de la selección nacional. El director técnico Paolo Maldini mantuvo conversaciones en las últimas semanas con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, pero sin éxito.

El último de ellos rechazó el puesto el viernes por la mañana, tras lo cual la federación italiana recurrió con gran rapidez a Pirlo.

Pirlo debutó en el fútbol profesional con el Brescia, que más tarde lo vendió al Inter por dos millones de euros. En 2001 dio el controvertido salto al AC Milan, donde jugó durante diez años.

En el ocaso de su carrera, todavía dio el salto a coste cero a la Juventus, donde tras su etapa como jugador también trabajó como entrenador.

Tras su salida de la Juventus, Pirlo también estuvo al mando del Karagümrük turco y de la Sampdoria. Actualmente sigue siendo entrenador del United FC en los Emiratos Árabes Unidos.

Como jugador, Pirlo disputó 116 partidos con la selección italiana. Logró marcar trece goles. En 2006 ganó el Mundial con Italia.