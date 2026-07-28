Italia reacciona a toda velocidad tras el culebrón con Pirlo y Maldini y ya tiene seleccionador nacional

Italia ha nombrado a un nuevo seleccionador, según informó Fabrizio Romano este martes. Roberto Mancini, que ganó la Eurocopa con Italia en 2021, debe llevar al país a la Eurocopa.

La noticia llega un día después de que Andrea Pirlo finalmente no fuera nombrado seleccionador en el último momento. El director técnico Paolo Maldini había alcanzado un acuerdo con el excentrocampista, pero el presidente Giovanni Malagò echó todo por tierra.

Y es que Pirlo aparece en un anuncio de una empresa rusa de apuestas. Malagò lo consideró inaceptable y decidió no querer vincularse con el exentrenador, entre otros, de la Juventus.

Maldini se puso furioso y sintió que su autoridad estaba siendo socavada. El lunes decidió dimitir de inmediato, por lo que apenas había estado 16 días en el cargo en la federación.

Este martes, Italia decidió nombrar a Claudio Ranieri como sustituto de Maldini. Ranieri llegó rapidísimo a un acuerdo con Mancini, que inicia así su segunda etapa como seleccionador.

Mancini debe volver a poner a Italia en el mapa. El país del sur de Europa se perdió tres Copas del Mundo consecutivas.